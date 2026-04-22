Fürstentum Liechtenstein

Besuch von UNHCR-Vertreterin in Vaduz

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Vaduz (ots)

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrat Hubert Büchel empfingen am 22. April Anja Klug, die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) für die Schweiz und Liechtenstein, zu jeweils einem Austausch im Regierungsgebäude. Der Besuch fand anlässlich des bevorstehenden Endes des Mandats von Frau Klug im Juni statt.

Der Austausch mit Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni fokussierte sich auf die langjährige Unterstützung des UNHCR durch Liechtenstein im Rahmen der Internationalen Flüchtlings- und Migrationshilfe sowie auf das 75-jährige Jubiläum der Genfer Flüchtlingskonvention, das dieses Jahr begangen wird.

Im Gespräch mit Regierungsrat Hubert Büchel standen die aktuellen Entwicklungen im liechtensteinischen Asylwesen und die Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpaktes im Vordergrund. Zudem wurde der vom UNHCR im Jahr 2025 veröffentlichte Bericht über das liechtensteinische Asylwesen thematisiert.

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrat Hubert Büchel würdigten Frau Klug, die das UNHCR-Büro für die Schweiz und Liechtenstein über zehn Jahre lang leitete, für ihr grosses Engagement für das globale und das liechtensteinische Asylwesen.

Ebenfalls traf Anja Klug Vertreter des Ausländer- und Passamts, wobei einzelne Aspekte des Asylbereichs vertieft besprochen wurden.

Der Besuch unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und dem UNHCR sowie die Anerkennung für das langjährige Engagement von Anja Klug.

Weitere Fotos können unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.regierung.li/medienportal