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Trend Micros Enterprise-Business heisst jetzt TrendAI

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Trend Micros Enterprise-Business heisst jetzt TrendAI

Neue Markenidentität unterstreicht die Weiterentwicklung des Unternehmens und seine führende Rolle im Bereich KI-Sicherheit

Wallisellen, 23. März 2026 – Trend Micro, einer der weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, gibt heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich für das Enterprise-Geschäft ab sofort unter dem Namen TrendAI™ auftritt. Die neue Markenidentität spiegelt die Weiterentwicklung des Geschäfts in einer Zeit wider, in der KI zunehmend die digitalen Infrastrukturen prägt. Dies steht im Einklang mit dem Fokus des Unternehmens auf die Lösung realer Sicherheitsherausforderungen und der wachsenden Bedeutung des Managements von Cyberrisiken als zentrale geschäftliche Priorität.

Organisationen richten ihre Abläufe zunehmend rund um KI, autonome Systeme und datengestützte Entscheidungsfindung aus. Somit muss sich auch die Sicherheit weiterentwickeln. TrendAI trägt der wachsenden Angriffsfläche Rechnung, indem es sowohl den Schutz von Infrastrukturen und Anwendungen ermöglicht, als auch die Steuerung, wie KI-Systeme im gesamten Unternehmen handeln, Verbindungen herstellen und Entscheidungen treffen.

Der Ansatz von TrendAI für KI-Sicherheit basiert auf vier Kernprinzipien: Transparenz darüber zu schaffen, wie KI genutzt wird und wie Systeme und Agenten über verschiedene Umgebungen hinweg interagieren; den Kontext und die Absicht hinter diesen Interaktionen zu verstehen; Richtlinien und Kontrollmechanismen für die Nutzung sowie für agentengesteuerte Aktionen durchzusetzen; und an kritischen Entscheidungspunkten menschliche Aufsicht einzubinden.

Eva Chen, CEO von Trend Micro, erklärt: „TrendAI spiegelt unsere Überzeugung wider, dass sich Sicherheit ebenso schnell weiterentwickeln muss wie die Technologie, die sie schützt. Unternehmen gestalten ihre Arbeit zunehmend rund um KI, Daten und agentische Systeme neu. Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass sie dies mit Vertrauen, Kontrolle und von Anfang an integrierter Resilienz tun können.“

Mit dem neuen Markennamen bringt das Unternehmen seinen Evolutionsprozess von einem umfassenden Portfolio an Sicherheitsprodukten hin zu einer einheitlichen KI-gestützen Enterprise-Cybersicherheitsplattform zum Ausdruck: TrendAI Vision One™ wird von Analystenhäusern wie Gartner, IDC und Forrester als führend in den Bereichen Cloud, Endpoint, Netzwerk und Threat Detection anerkannt. Die neue Marke verbindet die Entwicklung und Bereitstellung von Sicherheitslösungen für das KI-gestützte Unternehmen noch enger mit den Anforderungen moderner Organisationen an ein wirksames Cyber-Risikomanagement – über den Schutz von Infrastrukturen hinaus hin zur Steuerung KI-getriebener Systeme und Entscheidungen.

Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer und Head of TrendAI sagt: „Das ist eine grundlegend neue Art, Cybersicherheit zu denken. Während KI-Systeme zunehmend Verantwortung übernehmen, muss sich Sicherheit von der Reaktion auf Ereignisse hin zum Verständnis von Intentionen und zur Steuerung maschinengesteuerter Aktionen weiterentwickeln. TrendAI ist darauf ausgerichtet, wie unsere Kunden heute arbeiten: Wir verbinden jahrzehntelange Threat Intelligence mit echter Praxiserfahrung, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren, schneller zu agieren und mit Maschinengeschwindigkeit sicher zu arbeiten.“

Im Zuge der Neuausrichtung führt TrendAI zudem mehrere strategische Initiativen ein und baut diese weiter aus:

TrendAI AI Security Brief: Eine neue Podcast-Reihe mit aktuellen, praxisnahen Einblicken an der Schnittstelle von KI und Sicherheit.

Eine neue Podcast-Reihe mit aktuellen, praxisnahen Einblicken an der Schnittstelle von KI und Sicherheit. TrendAI Spark: Eine Reihe von globalen Events, die Kunden, Partner und die Tech-Community zusammenbringen, um die Auswirkungen von KI auf Sicherheit, Risiko und Führungsentscheidungen zu beleuchten.

Eine Reihe von globalen Events, die Kunden, Partner und die Tech-Community zusammenbringen, um die Auswirkungen von KI auf Sicherheit, Risiko und Führungsentscheidungen zu beleuchten. Globale Partnerschaft mit S-RM: Ausbau des Partnerökosystems durch einen globalen Incident-Response- und Cyber-Risk-Advisory-Partner, der in Post-Breach-Workflows eingebunden ist und Organisationen beim Übergang von der akuten Eindämmung hin zu langfristiger Risikoreduzierung und Sicherheitsstrategie unterstützt.

Ausbau des Partnerökosystems durch einen globalen Incident-Response- und Cyber-Risk-Advisory-Partner, der in Post-Breach-Workflows eingebunden ist und Organisationen beim Übergang von der akuten Eindämmung hin zu langfristiger Risikoreduzierung und Sicherheitsstrategie unterstützt. Kooperation mit HackerVerse: Unabhängiges Adversarial Testing unter Einsatz autonomer KI-Agenten, die reale MITRE-ATT&CK-Techniken ausführen und die Wirksamkeit der Erkennung kontinuierlich auf Basis messbarer Ergebnisse validieren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu TrendAI finden Sie unter: https://www.trendaisecurity.com

Pressestelle TrendAI™ c/o BRAND AFFAIRS AG Mischa Keller / MSc Business Administration Partner Telefon: +41 44 254 80 00 E-Mail: trendmicro-media@brandaffairs.ch Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland