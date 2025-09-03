Storymachine New Classic GmbH

Michael Linhart wird Diplomatic Advisor bei StoryMachine New Classic

Berlin/Wien (ots)

StoryMachine New Classic gewinnt mit Michael Linhart einen international renommierten Diplomaten als Diplomatic Advisor. Der ehemalige österreichische Botschafter und frühere Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten wird das Unternehmen ab sofort strategisch beraten und seine langjährige Erfahrung in internationalen Beziehungen und Kommunikation einbringen.

"Wir freuen uns außerordentlich, Michael Linhart an Bord zu haben. Mit seiner internationalen Expertise, seiner Persönlichkeit und seinem hervorragenden Netzwerk wird er ein zentraler Impulsgeber für die Weiterentwicklung unserer strategischen Beratung für internationale Kunden sein - Staaten wie Unternehmen", sagt Christian Stenzel, Geschäftsführender Gesellschafter von StoryMachine New Classic.

Die partnergeführte Agentur StoryMachine New Classic wurde 2020 in Berlin-Mitte gegründet, um das Angebot der Schwesterfirma StoryMachine umfassend zu ergänzen. Mit einem innovativen Mix aus modern interpretierter PR, Public Affairs, jahrzehntelanger, journalistischer Expertise und KI-Unterstützung vertritt das Unternehmen kommunikativ die Interessen börsennotierter Unternehmen, Familienunternehmen aus dem Mittelstand, von Verbänden, Venture Capitals, Family Offices und öffentlichen Stellen. Für ihre anspruchsvollen Kunden aus dem In- und Ausland übernimmt die Agentur die kommunikative Positionierung in Deutschland, Krisenkommunikation, Produkt- und Markenkommunikation, Reputationsmanagement, Litigation PR und begleitet umfassende Transformationsprozesse. StoryMachine New Classic gehört Kai Diekmann, Christian Stenzel, Philipp Jessen, Uwe Nickl und Michael Paustian.

Michael Linhart blickt auf eine über drei Jahrzehnte lange Karriere im diplomatischen Dienst zurück. Er war unter anderem Österreichs Botschafter in Athen und Paris, sowie Generalsekretär im Außenministerium, bevor er 2021 das Amt des Außenministers übernahm. Von 2022 bis 2025 war Linhart auf Posten in Berlin. Seit Mai 2025 ist Linhart Präsident des renommierten Europa-Forums in der Wachau.

"StoryMachine New Classic steht für einen ganz neuen Ansatz in der Kommunikation: klassische strategische Beratung kombiniert mit modernem Storytelling und höchster Umsetzungskompetenz. Ich freue mich darauf, das Team mit meiner Erfahrung zu unterstützen und gemeinsam neue Möglichkeiten zu entwickeln", erklärt Michael Linhart.

Mit der Berufung von Michael Linhart baut StoryMachine New Classic ihre Position als führende Public Emotions Agentur Deutschlands weiter aus.