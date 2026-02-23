Fürstentum Liechtenstein

Nachwuchsförderung der Stabsstelle für Sport - Snowcamp & 1418-Coach-Ausbildung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle für Sport durfte letzte Woche gleich zwei wichtige Nachwuchsprogramme durchführen: das traditionelle Snowcamp sowie die beliebte 1418-Coach-Ausbildung für die Wintersportart Skifahren. Beide Anlässe fanden in Malbun statt und boten Jugendlichen abwechslungsreiche Erlebnisse sowie wertvolle Ausbildungsmöglichkeiten.

Snowcamp: 5 Tage voller Bewegung und Erlebnisse

Vom 16.-20. Februar verbrachten 16 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren eine aktive und abwechslungsreiche Woche im Schnee. Auf dem Programm standen unter anderem diverse Sportarten wie Skifahren, Snowboarden, Eislaufen und Langlaufen.

Besondere Highlights waren beispielsweise der gemeinsame Pizzaplausch in der Gitzihöll, ein unterhaltsamer Filmabend sowie eine Fackelwanderung in unserem Skigebiet Malbun. Dank des vielen Neuschnees und den guten Pistenbedingungen konnten die Jugendlichen fünf intensive und erlebnisreiche Tage geniessen.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Jugendhaus Malbun für die ausgezeichnete Verpflegung und Unterkunft. Die Teilnehmenden und das Leiterteam blicken auf eine rundum gelungene Woche zurück.

1418-Coach-Ausbildung: 23 Jugendliche absolvieren zweitägige Ausbildung

Parallel dazu wurde am Montag und Dienstag die Ausbildung zum "1418 Coach" durchgeführt - ein Programm, das Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren auf ihre ersten Leitungstätigkeiten in Sportvereinen vorbereitet.

Während der zweitägigen Ausbildung erhielten die 23 engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer theoretische und praktische Einblicke in Trainingslehre, gruppendynamische Prozesse und sportartspezifische Inhalte im Schnee. Der technische Teil im Skifahren bzw. im Wintersport wurde von erfahrenen Experten vermittelt.

Am Ende der Ausbildung erhielten alle Teilnehmenden die Anerkennung zum 1418 Coach. Sie werden fortan im "Gotta/Götti-System" durch erfahrene Leiterpersonen begleitet und können schrittweise Verantwortung in ihren Vereinen übernehmen.

Die Stabsstelle für Sport freut sich, dass insgesamt für Sommer- und Wintersportarten über 200 Jugendliche diesen Weg eingeschlagen haben und so einen wichtigen Beitrag für den Nachwuchs und die Trainerlandschaft in Liechtenstein leisten.