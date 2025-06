TWINT AG

Medienmitteilung: TWINT und BKW vereinfachen die Elektromobilität in der Schweiz

Medienmitteilung: TWINT und BKW vereinfachen die Elektromobilität in der Schweiz

Anbei finden Sie die TWINT Medienmitteilung vom 12. Juni 2025. BKW und TWINT setzen sich gemeinsam mit dem Experten für Bezahlsysteme Hectronic für mehr Transparenz und gegen Roaminggebühren beim Laden von Elektrofahrzeugen ein. Ziel ist eine massgebliche Vereinfachung und Förderung der Elektromobilität in der Schweiz. Ab sofort steht der Ladeprozess mittels TWINT QR-Code an rund 300 Ladepunkten im Netzwerk von BKW und bei IKEA-Filialen schweizweit zur Verfügung.

Please find attached the TWINT press release dated 12th June 2025. Working together with the payment system experts from Hectronic, BKW and TWINT are committed to providing greater transparency and combating roaming fees for charging electric vehicles. The aim of this is the considerable simplification and promotion of electromobility in Switzerland. TWINT users can now use the TWINT QR code to charge their vehicles at approximately 300 charging stations in the BKW network and at IKEA stores.

