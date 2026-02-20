Fürstentum Liechtenstein

Präsentation "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" am 10. März 2026

Vaduz (ots)

Für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" wurden fristgerecht 22 Publikationen eingereicht. Im Zentrum der Jurierung stand dabei nicht der Inhalt der Publikation, sondern das vorbildlich gestaltete Buch. Die Fachjury vergibt zwei Büchern das Prädikat "Ausgezeichnet". Zudem prämiert die Fachjury drei weitere Publikationen mit dem Prädikat "Lobende Anerkennung".

Am Dienstag, 10. März 2026 um 18 Uhr gibt Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monaui im Rahmen einer Präsentation die prämierten Bücher bekannt und verleiht die Urkunden für die Schönsten Bücher aus Liechtenstein 2025 an die Preisträger und Preisträgerinnen. Je eine Urkunde erhalten Gestaltende, Verlage oder herausgebende (verlegende) Institutionen bzw. Privatpersonen, Druckereien und Buchbindereien. Zu diesem feierlichen Anlass im Fürst-Johannes-Saal im Regierungsgebäude sind alle interessierten Buchfreunde herzlich eingeladen.

Es wird um Anmeldung per E-Mail an eva-maria.bechter@llv.li bis spätestens 1. März 2026 gebeten.