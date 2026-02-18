Fürstentum Liechtenstein

Besuch der XXV. Olympischen Winterspiele von Milano-Cortina 2026

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vaduz (ots)

Vom 13. bis zum 16. Februar 2026 weilte Sportminster Hubert Büchel abermals an den XXV. Olympischen Winterspielen in Milano-Cortina. Der zweite Teil des Besuchs konzentrierte sich auf Wettkämpfe rund um den Hub Cortina. So konnten sowohl der Wettkampf über 10 Kilometer Freistil im Ski-Langlauf von Robin Frommelt als auch der Auftritt von Madeleine Beck im Riesenslalom und schliesslich die ersten zwei Läufe im Bob Doppelsitzer von Team Liechtenstein live miterlebt werden.

Regierungsrat Hubert Büchel besuchte ausserdem alle Sport-Repräsentanzen der Nachbarländer. Im House of Switzerland kam es zu einem Treffen mit Ruth Metzler, Präsidentin von Swiss Olympic und IOC-Präsidentin Kristy Coventry, im House of Austria mit verschiedenen Offiziellen aus Österreich, darunter ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer und schliesslich wurde im House of Germany der Liechtenstein Abend durchgeführt.

Der Liechtenstein Abend unter Anwesenheit von Gästen der Delegationen aus der Schweiz und Luxemburg fand im kleinen Rahmen statt. Sportminister Hubert Büchel als auch LOC-Präsident Stefan Marxer adressierten die Versammlung und hoben die Wichtigkeit der Teilnahme an Grossanlässen für den Sport in Liechtenstein hervor und sprachen allen Beteiligten Dank und grosse Anerkennung aus.

Der Besuch in Cortina wurde mit einer Besichtigung des Olympischen Dorfs abgerundet.