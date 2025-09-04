PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Erbprinzenpaar nimmt am Staatsoberhäuptertreffen in der Schweiz teil

Vaduz (ots)

Die Schweizerische Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat für den 4. und 5. September 2025 zu einem Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder sowie deren Ehepartner nach Bad Ragaz und St. Gallen eingeladen. Der Erbprinz und die Erbprinzessin von und zu Liechtenstein nehmen an diesem Treffen teil.

Schwerpunktthemen des diesjährigen Arbeitsgesprächs sind die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen. Insbesondere wird nach einem Inputreferat von Prof. Dr. Stefan Bühler, Stv. Rektor der Universität St. Gallen, zum Thema "Europäische Wettbewerbsfähigkeit" diskutiert.

Nach dem ersten Tag in Bad Ragaz fährt man per Zug nach St. Gallen, wo eine Besichtigung des Textilmuseums, ein Spaziergang durch die Altstadt und die Besichtigung der Kathedrale sowie der Stiftsbibliothek auf dem Programm stehen.

Pressekontakt:

Sekretariat S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein
Schloss Vaduz
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 / 238 12 00
mailto:se@sfl.li

  • 04.09.2025 – 11:38

    Postulatsbeantwortung betreffend Senkung der Netzkosten für das Elektrizitätsnetz verabschiedet

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. September 2025, die Postulatsbeantwortung betreffend die Senkung der Netzkosten für das Elektrizitätsnetz zuhanden des Landtags verabschiedet. Das Postulat war im Dezember-Landtag des vergangenen Jahres an die Regierung überwiesen worden. Die Regierung wurde eingeladen, zu prüfen, inwiefern sich die ...

  • 04.09.2025 – 10:49

    Volkszählung 2025 im Dezember

    Vaduz (ots) - Im Dezember findet die Volkszählung 2025 unter dem Titel "Liechtenstein zählt" statt. Damit wird verdeutlicht, dass die Volkszählung ein Gemeinschaftswerk des Landes ist, welches die ganze Bevölkerung miteinbezieht. Bei der Volkszählung handelt es sich um die umfassendste statistische Erhebung in Liechtenstein. Seit 2010 wird sie alle fünf Jahre durchgeführt. Online vor Papier Die Volkszählung 2025 ist wie bereits 2020 vorrangig auf eine Teilnahme per ...

