The Gentlemen?s Clinic

Giuliano Lenz übernimmt The Gentlemen’s Clinic

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Giuliano Lenz übernimmt The Gentlemen’s Clinic

Zürich, 21. November 2023 - Giuliano Lenz übernimmt The Gentlemen’s Clinic, die auf plastische und ästhetische Chirurgie sowie medizinische Kosmetik für Männer spezialisiert ist. Der gelernte Rettungssanitäter und Moderator ist damit alleiniger Inhaber der Clinic, die nächstes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

The Gentlemen’s Clinic betreut eine nationale und internationale Kundschaft. Vor allem die Haartransplantation und Männerbrustentfernung (Gynäkomastie) hat im letzten Jahr grossen Zulauf erfahren und ist vor allem bei Männern im Alter von 20 bis 60 Jahren besonders gefragt. Weiter kann die Clinic dank vieler Weiterempfehlungen, individueller Betreuung und ausserordentlicher Nachfrage bei den Behandlungen bereits heute auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

«Mit unseren Behandlungen helfen wir Kunden, dass sie ihre Persönlichkeit in ihrem Alltag nicht mehr einschränken müssen. Sie gewinnen wieder an Selbstbewusstsein, in dem sie die beste Version ihrer selbst sein dürfen», definiert der neue Geschäftsführer und Inhaber Giuliano Lenz seine Vision für die bald zehn Jahre bestehende Zürcher Clinic. «Ehrliche und transparente Beratung sind für mich die Basis unseres Erfolges und darauf möchte ich weiter aufbauen», so der neue Inhaber. Zudem macht Lenz einen exzellenten Kundenservice, modernste Behandlungsmethoden und einen hervorragenden Teamgeist für den anhaltenden Erfolg der Gentlemen’s Clinic verantwortlich.

Giuliano Lenz (34) war ursprünglich Rettungssanitäter und hat den medizinischen Alltag von der Pike auf gelernt. «Durch meine Arbeit wurde ich schon früh mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern und auch mit dem Tod konfrontiert. Das hat mich gelehrt, das Leben nicht als selbstverständlich hinzunehmen.» Später wurde der Konstanzer Mister Baden-Württemberg und trat auch bei der Wahl zum Mister Germany 2018 an.

The Gentlemen’s Clinic kann bereits auf eine 10-jährige Geschichte zurückblicken, die im kommenden Jahr mit einem speziellen Jubiläum gefeiert wird. In den letzten fünf Jahren hat Giuliano Lenz das Wachstum von The Gentlemen's Clinic Zürich mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Fachwissen vorangetrieben. Erst als CMO, dann als COO und heute als CEO und Eigner.

Medienkontakt:

Giuliano Lenz E-Mail: g.lenz@gentlemensclinic.com Tel: +41 79 598 11 46

Über The Gentlemen’s Clinic:

The Gentlemen’s Clinic wurde 2014 in Zürich gegründet und hat sich seither auf plastische und ästhetische Chirurgie sowie ästhetische und kosmetische Medizin für Männer spezialisiert. Zentral in der Nähe des Opernhauses direkt am See in Zürich gelegen, hat sich die Clinic in den letzten Jahren mit medizinischer Expertise, modernsten Behandlungsmethoden und exzellentem Kundenservice einen Namen in der Männermedizin gemacht.