PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Eine Neu- und eine Ersatzbestellung in die Maturakommission

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Februar 2026, Thomas Meier und Barbara Fuchs als Mitglieder in die Maturakommission bestellt.

Aufgrund der Demission von Richard Quaderer sowie einer bereits bestehenden Vakanz mussten zwei Stellen besetzt werden. Komplettiert wird die Maturakommission durch den Vorsitzenden Elias Jehle, die Vizevorsitzende Rachel Guerra (Leiterin des Schulamtes) sowie durch Stefan Batliner, Martin Frick und Christoph Ospelt. Zusätzlich nimmt Eugen Nägele, Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, als Mitglied mit beratender Stimme Einsitz in der Kommission.

Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern der Maturakommission für ihre Bereitschaft, in der Mandatsperiode 2025 bis 2029 mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Zudem dankt sie dem ausscheidenden Mitglied für seine Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Pressekontakt:

Ministerium für Infrastruktur und Bildung
Michael Ospelt, Generalsekretär
T +423 236 61 94
Michael.Ospelt@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 10.02.2026 – 16:47

    Abänderung der Rechtsanwaltsprüfungsverordnung

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. Februar 2026, eine Abänderung der Rechtsanwaltsprüfungsverordnung (RAPV) verabschiedet. Mit der Anpassung wird neu festgelegt, dass die Gebühren für die Durchführung der Rechtsanwaltsprüfungen (Prüfungsgebühren) künftig vor Prüfungsantritt zu entrichten sind. Mit dieser Änderung verfolgt die Regierung das Ziel, die administrativen Abläufe zu ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 13:29

    Informationen zum Rückruf von Säuglingsnahrung wegen Cereulidkontamination

    Vaduz (ots) - Die Firmen Nestle SA, Danone Schweiz AG, Hochdorf Swiss Nutrition, sowie diverse andere europäische Hersteller und Handelsketten rufen in grossem Umfang Säuglingsnahrung zurück. Obwohl Liechtenstein aktuell nicht betroffen scheint, möchte das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen trotzdem gegenüber diesem sich ausweitenden Rückruf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren