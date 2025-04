Ferris Bühler Communications

Frühlingsfest Corvatsch: Saisonabschluss mit Electropop und viel Schnee

Der Saisonabschluss im Oberengadin rückt näher. Vom 25. bis 27. April 2025 wird am Corvatsch ein letztes Mal die Wintersaison gefeiert – mit bester Aussicht, guter Schneelage und vor allem viel Musik.

Am Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana sorgt die deutsche Electropop-Band ClockClock für tanzbare Beats auf 2’700 Metern über Meer. Am Sonntag folgt dann der Ausklang mit der traditionellen „Ustrinkete“ in der Hossa Bar.

Alle weiteren Informationen zum Frühlingsfest finden Sie in der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie unter diesem Link.

Wir freuen uns über einen Eventhinweis oder eine Berichterstattung – und laden Sie herzlich ein, den musikalischen Saisonabschluss vor Ort mitzuerleben. Dazu dürfen Sie sich gerne per Rückmail akkreditieren.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir Ihnen gerne unter 056 209 15 05 oder per Rückmail zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Anastasia Johnson

i. A. Corvatsch AG