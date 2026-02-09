Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz
Vaduz (ots)
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 9. Februar 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:
- Ehemalige Regierungsrätin Dominique Hasler: Komturkreuz
- Ehemaliger Leitender Staatsanwalt Dr. Robert Wallner: Komturkreuz
Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
