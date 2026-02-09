Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung aus dem Fürstenhaus - Ordensverleihung auf Schloss Vaduz

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 9. Februar 2026, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen:

Ehemalige Regierungsrätin Dominique Hasler: Komturkreuz

Ehemaliger Leitender Staatsanwalt Dr. Robert Wallner: Komturkreuz

Die Verleihung erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.

