Medienmitteilung: Right Management bekräftigt Führungsrolle in Karrierebegleitung und Outplacement – Fokus auf Erfahrung und Netzwerkkompetenz

Right Management bekräftigt Führungsrolle in Karrierebegleitung und Outplacement – Fokus auf Erfahrung und Netzwerkkompetenz

Zürich, den 2. Juni 2025 – Als Gründungsmitglied des Schweizer Outplacement-Verbands (ehemals ACF) bleibt Right Management ein führender Akteur bei der Unterstützung von Fach- und Führungskräften in beruflichen Übergangsphasen. Mit der Veröffentlichung der aktuellen Outplacement-Statistiken für das Jahr 2024 unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für faire, inklusive und zukunftsorientierte Karriereberatung.

Erfahrene Fachkräfte integrieren sich schneller

2024 fanden Outplacement-Kandidat:innen im Durchschnitt innerhalb von fünf Monaten eine neue berufliche Herausforderung. Besonders erfreulich: Für Fachkräfte ab 50 Jahren lag die durchschnittliche Übergangsdauer bei rund sechs Monaten – ein signifikanter Fortschritt gegenüber früheren Jahren. Dies zeigt, dass erfahrene Arbeitnehmer zunehmend geschätzt und schneller wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Die Macht des strategischen Netzwerkens

Laut den aktuellen Statistiken von Right Management hat ein Drittel der Personen, die 2024 durch Outplacement-Programme unterstützt wurden, im Rahmen ihres Stellenwechsels auch die Branche gewechselt. Besonders bemerkenswert: Über die Hälfte aller erfolgreichen Vermittlungen erfolgte über alternative Wege – jenseits klassischer Jobbörsen. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung von strategischen Netzwerken und individuellen Karrierewegen. Gerade für Fach- und Führungskräfte über 50 ist dieser Trend zentral. Für sie gewinnt das gezielte Knüpfen und Pflegen von Kontakten weiter an Relevanz – sei es, um Zugang zu verdeckten Stellenangeboten zu erhalten oder Hürden im digitalen Bewerbungsprozess erfolgreich zu überwinden.

Diese Entwicklung bestätigt Marco Sommer, Leiter Career Management bei Right Management und Präsident des Schweizer Outplacement-Verbands:

«Immer mehr Stellensuchende wechseln nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch die Branche. Umso wichtiger ist es, dass sie sich ihrer übertragbaren Kompetenzen bewusst sind, ihr Personal Branding schärfen und ihr berufliches, sowie privates Netzwerk aktiv nutzen. Right Management hat in diesem Bereich gezielt investiert – insbesondere in unsere Expertise im Bereich Job Connections –, um unsere Klientinnen und Klienten noch effektiver zu unterstützen.»

Die Studie «From Stagnation to Agility» von Right Management zur Karriereentwicklung zeigt zudem, dass eine überwiegende Mehrheit der Schweizer Arbeitnehmenden ihrer Organisation loyal bleiben. 83% geben an, in naher Zukunft bei ihrem Arbeitgeber bleiben zu wollen – ein höherer Wert als im europäischen Durchschnitt (77%).

Right Management: Der Weg in eine erfolgreiche Zukunft

Right Management verfolgt einen umfassenden Ansatz: Neben digitalen Tools werden Kandidaten aktiv darin unterstützt, persönliche Kontakte zu aktivieren und ihre individuelle Markenpräsenz zu stärken. Ziel ist es, Menschen in allen Karrierephasen nachhaltig zu begleiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im dynamischen Arbeitsmarkt sicherzustellen.

«Die Arbeitswelt verändert sich rasant – unser Ziel ist es, Menschen nicht nur beim Übergang zu begleiten, sondern sie auch für die Zukunft zu stärken», sagt Murielle Antille, Managing Director Talent Solutions Right Management

