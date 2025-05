Solavita

Solavita auf der Intersolar Europe 2025 - Die Zukunft der Energie gestalten

München (ots/PRNewswire)

Auf der diesjährigen Intersolar Europe hat Solavita, die Solarenergiemarke der Skyworth Group, einen starken Eindruck hinterlassen, indem sie neue Innovationen im Bereich der gewerblichen und privaten Energielösungen vorgestellt hat. Solavita stellte eine breite Palette von Modulen, Montagesystemen, Wechselrichtern und Energiespeichern aus und demonstrierte damit sein wachsendes Engagement für intelligentere, flexiblere und nachhaltige Energiesysteme weltweit.

Markteinführung des 30-50kW Hybrid-Wechselrichters für kommerzielle Projekte

Solavita, das zu den Top 2 der verteilten PV-Marken in China gehört, hat einen neuen 30-50 kW Hybrid-Wechselrichter vorgestellt, der speziell für kommerzielle Solarprojekte entwickelt wurde. Der Wechselrichter wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der dezentralen Energieversorgung gerecht zu werden, und verfügt über fortschrittliche Funktionen, die einen höheren Wirkungsgrad, größere Flexibilität und einen verbesserten Systemschutz bieten.

Der neue Hybrid-Wechselrichter ist mit bis zu fünf MPPTs ausgestattet und unterstützt eine 2-fache PV-Überdimensionierung, um die Energiegewinnung auch in komplexen Dachszenarien zu maximieren. Auf der Speicherseite bietet es drei unabhängige 55A-Batterieeingänge, die sowohl 3-in-1- als auch separate Batteriekonfigurationen unterstützen, und ist vollständig kompatibel mit 280 / 314Ah-Batterien, was eine nahtlose Anpassung an verschiedene Projekte gewährleistet.

Der auf Zuverlässigkeit ausgelegte Wechselrichter liefert 100 % unsymmetrische Leistung und unterstützt die zweifache Nennleistung, was einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Lastbedingungen gewährleistet. Außerdem verfügt es über einen GEN-Anschluss, der weitere Optionen für die Integration von Dieselgeneratoren, intelligentes Lastmanagement oder AC-gekoppelte Erweiterungen bietet.

Sicherheit und Langlebigkeit hatten bei der Entwicklung oberste Priorität: Mit der intelligenten RSD-Konnektivität, dem optionalen AFCI und der Schutzart IP66 ist der Wechselrichter für eine Vielzahl von Installationsumgebungen gerüstet. Mit einem Geräuschpegel von unter 60 dB eignet er sich auch perfekt für Projekte mit strengen Lärmvorschriften.

Diese Markteinführung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Mission von Solavita, Unternehmen auf der ganzen Welt mit intelligenter und sauberer Energie zu versorgen.

Von EUPD Research als Top-Innovator für Wechselrichter anerkannt

In Anerkennung der kontinuierlichen Investitionen in Technologie und Innovation erhielt Solavita während der Intersolar Europe die Auszeichnungen „Top Inverter Innovator" und „Sustainable Exhibitor" von EUPD Research. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Position von Solavita als zukunftsorientierte Marke, die vertrauenswürdige, leistungsstarke Energielösungen für eine nachhaltige Zukunft liefert.

Energiespeicherlösungen für Privathaushalte rücken in den Mittelpunkt

Neben dem kommerziellen Angebot präsentierte Solavita auch seine neuesten Energiespeicherlösungen für Privathaushalte und zog mit einer Live-Demontagevorführung die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Das Portfolio für Privathaushalte umfasst einen 5-15-kW-Hybrid-Wechselrichter, der auf Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ausgelegt ist. Mit einer niedrigen Einschaltspannung, einem großen Betriebsbereich, einer schnellen Umschaltung zwischen Netz und Nicht-Netz in weniger als 10 Millisekunden und einem robusten Überspannungsschutz gewährleistet es eine unterbrechungsfreie und stabile Energieversorgung für Haushalte. Die robuste Konstruktion sorgt für langfristige Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand.

Ergänzend zu den Wechselrichtern wurde auch das Hochspannungsbatteriesystem von Solavita ausgestellt. Mit seinem modularen, stapelbaren Design, der Schutzart IP65 und der Skalierbarkeit auf bis zu acht Module bietet das Batteriesystem Hausbesitzern die Flexibilität, ihre Speicherkapazität nach Bedarf zu erweitern. Durch die Verwendung hochwertiger Lithium-Batteriezellen ist das System auf eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen ausgelegt.

Mit einem starken Auftritt auf der Intersolar Europe 2025 setzt Solavita weiterhin die Grenzen der Innovation im Bereich der dezentralen Energieversorgung. Unterstützt durch das Erbe der Skyworth Group - zu der auch die bekannten Marken Metz und Strong in Deutschland gehören - baut Solavita seine globale Präsenz aus und hilft mehr Kunden, intelligenter, grüner und nachhaltiger zu leben.

