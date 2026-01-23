Fürstentum Liechtenstein

Keine Ausstellung von Expresspässen am 30. Januar 2026

Vaduz (ots)

Am Freitag, 30. Januar 2026, können aufgrund technischer Umstellungen keine Expresspässe ausgestellt werden. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine Reisepässe mit beschleunigter Bearbeitung erhältlich sind. Grund dafür sind notwendige Systemanpassungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Reisepasses. Diese Anpassungen wurden sorgfältig vorbereitet und in einer Testumgebung ausführlich geprüft. Die abschliessende Überführung in die produktive technische Umgebung sowie die dort erforderlichen Tests machen die vorübergehende Einschränkung notwendig.

Alle übrigen Dienstleistungen, einschliesslich der Beantragung regulärer Reisepässe, stehen an den Schaltern des Ausländer- und Passamts (APA) während der Öffnungszeiten wie gewohnt zur Verfügung.

Mit der Einführung des neuen Reisepasses am Dienstag, 3. Februar 2026, entfällt die Expressausstellung vollständig. Neu können alle liechtensteinischen Reisedokumente direkt nach der Antragstellung mitgenommen werden.