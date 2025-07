LID Pressecorner

1. August-Brunch auf dem Bauernhof «Frisch vom Hof»

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 22. Juli 2025

Am Nationalfeiertag laden Schweizer Bauernfamilien wieder zum traditionellen 1. August-Brunch ein. Der Anlass bietet nicht nur feine Spezialitäten vom Hof, sondern auch spannende Einblicke in eine moderne, nachhaltige Landwirtschaft. Gäste erleben direkt vor Ort, wie Schweizer Bäuerinnen und Bauern heute arbeiten – mit Innovation, Tierwohl und viel Herzblut. Besonders erfreulich: Drei Mitglieder des Bundesrats besuchen dieses Jahr einen 1. August-Brunch und würdigen das Engagement der Schweizer Landwirtschaft.

Im Kanton St. Gallen bereitet sich der Bauernhof Rimensberg in Lütisburg auf den Besuch von Bundesrat Martin Pfister vor. Im Kanton Freiburg wird Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider auf dem Marché des Chandines in Delley erwartet. Und im Kanton Solothurn empfängt der Stüdelihof in Bellach Bundesrat Guy Parmelin. Damit setzt die Landesregierung ein Zeichen für den Dialog zwischen Stadt und Land – und für die hohe Bedeutung der Landwirtschaft. Der 1. August wird so zu einer Plattform für Dialog und Vertrauen – auf dem Teller und im Gespräch.

Der 1. August-Brunch bietet eine einmalige Gelegenheit, die moderne Schweizer Landwirtschaft mit allen Sinnen zu erleben. Aufgetischt werden frische Produkte vom Hof: knuspriges Brot, feine Käse- und Fleischspezialitäten, hausgemachte Konfitüren sowie saisonales Obst und Gemüse – alles regional, frisch und mit viel Sorgfalt hergestellt. Doch der Brunch steht für mehr als kulinarischen Genuss: Er zeigt, wie nachhaltig und tierfreundlich heute produziert wird. Der direkte Kontakt mit den Bauernfamilien schafft Vertrauen und sensibilisiert für bewussten Konsum. Viele Höfe bieten zudem spannende Einblicke in ihren Alltag – mit Führungen, Streichelzoos und viel Platz für Kinder zum Entdecken und Spielen.

Neu: Online-Tickets bequem buchen – Pilotprojekt mit ersten Höfen

Im Rahmen eines Pilotprojekts können bei einigen Höfen, die Tickets online über eine neue Ticketplattform gekauft werden. Ziel ist es, dieses Angebot in Zukunft weiter auszubauen.

Unter www.tickets.schweizerbauern.ch finden Interessierte alle teilnehmenden Höfe mit Infos zum Angebot, zur Anreise und zu den verfügbaren Plätzen. Wer sich seinen Platz frühzeitig sichert, profitiert von einer stressfreien Planung – und hilft den Gastgebern bei den Vorbereitungen.

Jetzt entdecken und reservieren!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – frühes Buchen lohnt sich. Unterstützen Sie die Schweizer Landwirtschaft und erleben Sie einen genussvollen Morgen auf dem Land. Alle Infos und Buchungen www.tickets.schweizerbauern.ch

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleitung 1. August-Brunch, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGIR, Karine Grize, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.tickets.schweizerbauern.ch