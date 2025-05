LID Pressecorner

Medienmitteilung

Einblick hinter die Kulissen von Seeland Bio

Seeland Bio als erfahrener und langjähriger Spezialist in der Produktion und Vermarktung von Bio- Gemüse und Früchten, lädt am 24. Mai 2025 ab 09:00 zur offiziellen Eröffnung am neuen Hauptsitz in Ried b. Kerzers ein.

Die Inhaberfamilien Christen öffnen mit Stolz ihre Türen und heissen Nachbarn, Produzenten, Kunden und alle Interessierten an diesem besonderen, einmaligen Anlass willkommen.

Die Besucher dürfen einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Bio-Gemüseaufbereitung erwarten, umrahmt von einem attraktiven Programm für Gross und Klein. Als spezielles Highlight darf sicher die eigens für Besucher gebaute Galerie erwähnt werden. So erhalten künftig Besuchergruppen die Mög-lichkeit, die Bio-Gemüseaufbereitung von der Ernte bis zum Verkauf live aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ziel von Seeland Bio ist es, das Bewusstsein für nachhaltige, regionale Lebensmittelproduk-tion zu stärken, Transparenz zu schaffen und Konsument:innen für eine ausgewogene und sichere Er-nährung zu sensibilisieren.

Programm-Highlights ab 9:00 Uhr:

• Offizielle Einweihung der neuen Räumlichkeiten

• Markt mit regionalen Produkten

• Hofladen

• Kulinarische Köstlichkeiten - Grilliertes mit frischem Salat

• Kaffee- und Kuchenbuffet vom FVF Ried

• Führungen durch das gesamte Firmengebäude

• Besuchergalerie

• Ausstellung von Traktoren und Maschinen

• Diverse musikalische Unterhaltung wie z.B. Ringmurechutze

• Aktivitäten für Kinder auf dem Spielplatz

• Wettbewerb mit attraktiven Preisen

• Barbetrieb am Abend

Seeland Bio freut sich auf viele neugierige Gäste und heisst alle herzlich willkommen.

Datum & Uhrzeit:

Samstag, 24. Mai 2025, ab 09:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Seeland Bio

Murtenstrasse 51

3216 Ried bei Kerzers

Weiterführende Informationen:

www.passion-seeland.bio/gemeinsam-fuer-bio

www.seelandbio.ch

Mit Passion das Seeländer Bio-Gemüse stärken

Das Neubauprojekt von Seeland Bio ist Teil des regionalen Entwicklungsprojekts PRE BioGemüse

Seeland. Das Projekt verfolgt das Ziel, Bio-Gemüse im Seeland entlang der gesamten Wertschöpfungskette

vom Anbau bis zur Vermarktung zu stärken. Im Rahmen des Projekts wurde auch die

Dachmarke «PASSION SEELAND bio:logique» geschaffen. Sie vereint verschiedene Akteure der Bio-

Gemüsebranche und -Winzer im Seeland sowie Produzent:innen von weiteren Bio-Produkten.

Kontakte:

Monika Christen Inhaberin Seeland Bio Tel. 079 423 29 85 E-Mail: m.christen@seelandbio.ch

Nicole Badertscher, Medienarbeit Trägerverein PRE BioGemüse Seeland Tel. 079 568 78 17 Mail: nb@tierraberna.ch