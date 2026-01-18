Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin Brigitte Haas empfängt IWF-Direktorin Kristalina Georgieva

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Regierungschefin Brigitte Haas begrüsste Kristalina Georgieva und ihre Delegation im Regierungsgebäude. Die höchste Vertreterin des IWF betonte ihre Freude, Liechtenstein als jüngstes Mitgliedsland des IWF persönlich besuchen zu können. Der Beitritt von Liechtenstein zur Sonderorganisation der UNO sei ein Zeichen für den Multilateralismus und für die internationale Zusammenarbeit in der Organisation zur Wahrung der globalen Finanz- und Währungsstabilität. Die Wahrung der Stabilität und die Wichtigkeit von funktionierenden Institutionen waren Themen des Gesprächs zwischen der Managing Director des IWF und der Regierungschefin. Weiter drehte sich das um die aktuelle Einschätzung des IWF zur wirtschaftlichen Lage in Europa sowie um die globale Handelspolitik.

Nach dem Besuch im Regierungsgebäude wurde Kristalina Georgieva von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz empfangen.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.