Fürstentum Liechtenstein

Goldener Spatz sucht Jurykinder für Festival 2026

Vaduz (ots)

Vom 7. bis 13. Juni 2026 findet in Gera und Erfurt die 34. Ausgabe des renommierten Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz statt. Hier werden die besten deutschsprachigen audiovisuellen Produktionen für Kinder ausgezeichnet. Das Besondere ist: die jungen Jurorinnen und Juroren entscheiden selbst, welche Produktionen die begehrten Trophäen erhalten.

Das Festivalprogramm und die Wettbewerbe umfassen Kino, Fernseh- und digitale Formate für Kinder und das junge Publikum, sowie darüber hinaus ein vielfältiges Rahmenprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen für das Publikum und die Fachbranche.

Bis 15. Februar 2026 können sich Film- und Medienbegeisterte im Alter von 9 bis 13 Jahren für dieses besondere Erlebnis bewerben und Teil des grössten Festivals für deutschsprachige Kindermedien werden. Innerhalb der Festivalwoche haben die Jurykinder die Gelegenheit, die eingereichten Beiträge der beiden Wettbewerbskategorien zu sichten, zu testen, darüber zu diskutieren und abzustimmen. Bei der feierlichen Preisverleihung am 12. Juni 2026 in Erfurt, überreichen die Jurykinder auf der Bühne selbst die Trophäen. Für die Kinder wird während des Festivals eine umfassende Betreuung gewährleistet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Bewerbung erfolgt online auf: https://goldenerspatz.de/festival/kinderjury-2026. Dazu muss ein Bewerbungsformular ausgefüllt und eine persönliche Empfehlung für einen Film, eine Serie oder eine Sendung (Kinderjury Film & Serie) oder für ein digitales Medienangebot (Kinderjury Interaktives & Digitales Storytelling) verfasst werden.

Weitere Informationen können entweder auf der Webseite des Festivals Goldener Spatz (https://goldenerspatz.de) aufgerufen oder beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefordert werden.