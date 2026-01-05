PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Neujahrsempfänge auf Schloss Vaduz

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, den 8. Januar, finden die traditionellen Neujahrsempfänge auf Schloss Vaduz statt. Fürst Hans-Adam II., Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein empfangen u. a. am Vormittag das diplomatische sowie konsularische Korps und am Nachmittag hochrangige Gäste aus Liechtenstein.

Unter den Geladenen befinden sich die Mitglieder des Landtags, der Regierung und der Geistlichkeit, die Gemeindevorsteher und Gemeindevorsteherin, die Gerichtspräsidenten, Träger und Trägerinnen fürstlicher Titel wie auch fürstlich liechtensteinischer Verdienstorden, die Chefbeamten und Chefbeamtinnen sowie Vertreter und Vertreterinnen der Verbände, Kommissionen, der Parteien und des öffentlichen Lebens.

Pressekontakt:

Protokoll der Regierung
T +423 236 67 31
protokoll@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 05.01.2026 – 11:15

    Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?"

    Vaduz (ots) - Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung lädt zur Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?" ein. Vorgestellt werden verschiedene allgemein- und berufsbildende Schulen in der Region sowie schulische Möglichkeiten in Vorarlberg. Vertreter nachfolgender regionaler Schulen präsentieren ihr Angebot: - Liechtensteinisches Gymnasium, Vaduz - Privatschule formatio, Triesen - Fachmittelschule FMS / ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:42

    Neujahrsbotschaft von Regierungschefin Brigitte Haas

    Vaduz (ots) - Regierungschefin Brigitte Haas richtet sich erstmals mit einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung. Die Neujahrsbotschaft wird zu folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) ausgestrahlt: Donnerstag, 1. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr Freitag, 2. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr Eine Fassung mit Gebärdenspräche wird jeweils im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren