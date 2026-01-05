Fürstentum Liechtenstein

Neujahrsempfänge auf Schloss Vaduz

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, den 8. Januar, finden die traditionellen Neujahrsempfänge auf Schloss Vaduz statt. Fürst Hans-Adam II., Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein empfangen u. a. am Vormittag das diplomatische sowie konsularische Korps und am Nachmittag hochrangige Gäste aus Liechtenstein.

Unter den Geladenen befinden sich die Mitglieder des Landtags, der Regierung und der Geistlichkeit, die Gemeindevorsteher und Gemeindevorsteherin, die Gerichtspräsidenten, Träger und Trägerinnen fürstlicher Titel wie auch fürstlich liechtensteinischer Verdienstorden, die Chefbeamten und Chefbeamtinnen sowie Vertreter und Vertreterinnen der Verbände, Kommissionen, der Parteien und des öffentlichen Lebens.