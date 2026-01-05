Fürstentum Liechtenstein

Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft: Weitere Erkenntnisse zum Leichenfund in Vaduz

Vaduz (ots)

Aufgrund der bisher durchgeführten Vorerhebungen zum dreifachen Leichenfund in Vaduz konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Obduktion sind die drei in Vaduz tot aufgefundenen Personen aufgrund von Fremdeinwirkung verstorben, indem ihnen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden.

Die Ermittlungen zur Täterschaft, zum Tathergang, zu den Hintergründen und zum Motiv sind noch im Gange. Diese werden weiterhin intensiv vorangetrieben, gestalten sich aufgrund der komplexen Ausgangslage jedoch als aufwendig. Die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden des Kantons St. Gallen und mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen funktioniert sehr gut.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.