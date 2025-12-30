Fürstentum Liechtenstein

Neujahrsbotschaft von Regierungschefin Brigitte Haas

Vaduz (ots)

Regierungschefin Brigitte Haas richtet sich erstmals mit einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung. Die Neujahrsbotschaft wird zu folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) ausgestrahlt:

Donnerstag, 1. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr

Freitag, 2. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr

Eine Fassung mit Gebärdenspräche wird jeweils im Anschluss gesendet.

Die Neujahrsbotschaft kann zudem unter www.regierung.li Medienportal/Filmbeiträge abgerufen werden.