Gold für die Schweiz im Beachvolleyball-Finale

Gold für die Schweiz im Beachvolleyball-Finale der Frauen an den FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025

Menia Bentele und Annique Niederhauser gewinnen Gold im Beachvolleyball der Frauen an den FISU World University Games 2025. Im Final bezwangen die beiden Schweizerinnen das holländische Duo Negenman/Hogenhout mit 21:18; 19:21; 15:5.

Die Schweizerinnen starteten konzentriert in den ersten Satz, den sie mit 21:18 für sich entschieden. Im zweiten Satz standen das Duo dem Matchball zum Greifen nahe. Die Holländerinnen nutzten jedoch einige unerzwungene Fehler der Schweizerinnen konsequent aus und entschieden den zweiten Satz 21:19 für sich. Doch Menia und Annique liessen sich nicht aus der Ruhe bringen. Menia eröffnete den Entscheidungssatz mit starken Services, was dem Duo sogleich eine 8:0 Führung einbrachte. Danach liessen sie im dritten Satz nichts mehr anbrennen, entschieden diesen mit 15:5 für sich und gewinnen damit Gold.

Spielverlauf:

Satz 1: 21:18

Satz 2: 19:21

Satz 3: 15:5

Endstand: 2:1

Die Athletinnen bedankten sich im Abschluss-Interview auf dem Center Court mit den folgenden Worten: «Wir können es kaum fassen und bedanken uns vor allem bei den Schweizer Fans, die uns bei jedem Spiel zahlreich und lautstark unterstützt haben».

Menia Bentele, wohnhaft in Riehen (BS), studiert Journalismus an der IU International University in Berlin. Annique Niederhauser aus Hondrich (BE) absolviert ihren Bachelor in Sport an der EHSM in Magglingen.

