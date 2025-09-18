Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Daniel Oehry trifft Bundesrat Albert Rösti sowie Bundesrat Guy Parmelin und besucht die SwissSkills in Bern

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 18. September 2025, traf Infrastruktur- und Bildungsminister Daniel Oehry Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation und Bundesrat Guy Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung in Bern und besuchte die SwissSkills.

Mit Bundesrat Rösti tauschte sich Regierungsrat Oehry unter anderem über die Verkehrslage bei den Autobahnzubringer-Brücken zwischen Liechtenstein und der Schweiz aus. Das Treffen mit Bundesrat Parmelin fand am Rande der SwissSkills statt, die einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Berufsbildung, zur internationalen Vernetzung und zur Stärkung der dualen Ausbildung in beiden Ländern leisten. Während dieser Meisterschaften werden über 150 Berufe präsentiert, davon mehr als 90 in Wettbewerben. Damit bieten die SwissSkills rund 1'100 Jugendlichen eine Bühne, um ihr Können zu zeigen und sich mit den Besten ihres Fachs zu messen. Diese Bühne steht auch Liechtensteinern offen und so ist das Land dieses Jahr mit einem Teilnehmer im Bereich Cloud Computing vertreten.

Die Treffen mit den Bundesräten zeigten einmal mehr die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein auf.

