PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Vernehmlassungsbericht zum sogenannten "ESAP-Paket"

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 16. September 2025, den Vernehmlassungsbericht zur Umsetzung beziehungsweise Durchführung des sogenannten "ESAP-Paketes" beschlossen. Darin ist vorgesehen, das Finanzkonglomeratsgesetz sowie 20 weitere Gesetze anzupassen.

ESAP (European Single Access Point) soll als zentrale Plattform dienen, auf der alle für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevanten und bereits heute offenlegungspflichtigen Unternehmensinformationen sowie gewisse von Aufsichtsbehörden veröffentlichte Informationen digital und gebündelt zugänglich sind. Mit ESAP wird das Ziel verfolgt, fundierte umwelt- und sozialverträgliche Investitionsentscheidungen zu ermöglichen. Dadurch sollen insbesondere die Möglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit und Innovation erweitert werden.

Das "ESAP-Paket" erfordert Anpassungen in zahlreichen liechtensteinischen Gesetzen. Es geht dabei insbesondere darum, die national zuständigen Sammelstellen - grossmehrheitlich die FMA - zu benennen, die Verpflichtung zur Übermittlung von Unternehmensinformationen an die Sammelstelle zu etablieren und die technischen Vorgaben im Hinblick auf die übermittelten Informationen festzulegen.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Eve Beck, Generalsekretärin
T +423 236 74 37
eve.beck@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 15.09.2025 – 10:43

    Atelieraufenthalte im Ausland für 2026 vergeben

    Vaduz (ots) - Jahr für Jahr werden unter der Federführung des Amts für Kultur Arbeitsaufenthalte in Künstlerateliers im Ausland vergeben. Für 2026 konnten sich professionelle Kunst- und Kulturschaffende mit Liechtensteinischer Staatsbürgerschaft oder mit mindestens fünfjährigem Wohnsitz in Liechtenstein für vier Destinationen bewerben: Berlin, Luxemburg, Niederösterreich (Krems) und Rom. Mittlerweile liegen die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:40

    Feuerwehr - Weiterbildungskurs Offiziere

    Vaduz (ots) - Der Weiterbildungskurs für Offiziere der Feuerwehren steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas "Alternative Antriebe". Nicht nur verkehren immer mehr Elektrofahrzeuge auf unseren Strassen, sondern auch Autos mit Gas oder Wasserstoff als Energiequelle. Dies stellt die Feuerwehren im Falle eines Einsatzes vor neue Herausforderungen. Das Thema war in der Vergangenheit immer wieder Teil der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren