Pensionistinnen und Pensionisten der LLV auf den Spuren der Walser

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 18. September 2025, fand das 40. Treffen der Pensionistinnen und Pensionisten der Liechtensteinischen Landesverwaltung (LLV) statt. Über 80 ehemalige Mitarbeitende folgten der Einladung der Regierung und trafen sich bei strahlendem Wetter im Walserdorf Triesenberg.

Nach einem gemeinsamen Frühstück mit Kaffee und Gipfel im Bärensaal begrüsste Regierungschefin Brigitte Haas die Anwesenden: "Die Landesverwaltung ist mehr als ein Arbeitsplatz, sie ist ein Stück Identität. Es ist schön zu sehen, wie dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit über die Jahre hinweg bestehen bleibt." Auch Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni hob den besonderen Charakter des Treffens hervor: "Das Wiedersehen zeigt jedes Jahr, dass die LLV weit mehr ist als eine Arbeitgeberin - sie verbindet Menschen und wir freuen uns, eure Erinnerungen mit euch teilen zu dürfen."

Nach der Ehrung der ältesten Teilnehmenden des Treffens Lampert Rosmarie, 82 Jahre sowie Koch Siegfried, 87 Jahre begaben sich die Gäste auf eine lebendige Reise durch die Kulturgeschichte Liechtensteins: Das Walsermuseum öffnete seine Türen und Mitglieder der Kulturkommission führten in Kleingruppen sachkundig durch das Haus. Thematisiert wurde das Leben der Walserinnen und Walser in all seinen Facetten, das Bauen in extremer Hanglage und der Rüfegang von 1995, an den eine bis Oktober geöffnete Sonderausstellung erinnert. Ein Mittagessen im Bärensaal, das ausreichend Raum für den Austausch gemeinsamer Erinnerungen bot, bildete den Abschluss des diesjährigen Treffens.

