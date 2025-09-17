PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein unterzeichnet Freihandelsabkommen mit Mercosur-Staaten

Vaduz (ots)

Botschafter Frank Büchel hat am 16. September 2025 in Rio de Janeiro für Liechtenstein das Freihandelsabkommen zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA und des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) unterzeichnet. Das Abkommen schafft neue wirtschaftliche Perspektiven für exportorientierte Unternehmen in Liechtenstein und stärkt den Zugang zu einem Markt mit über 260 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten. Es umfasst unter anderem den Abbau von Zöllen, die Förderung nachhaltiger Entwicklung sowie klare Regeln für Investitionen und geistiges Eigentum. Das Abkommen ist ein starkes Signal für offenen Handel und internationale Zusammenarbeit. Es bietet Liechtensteiner Unternehmen neue Chancen in dynamischen Wachstumsmärkten und stärkt die Position Liechtensteins als global vernetzter Wirtschaftsstandort.

"Dank dem Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten setzt Liechtenstein seine erfolgreiche Freihandelspolitik im Rahmen der EFTA fort. Speziell in handelspolitisch herausfordernden Zeiten sind Freihandelsabkommen wichtig. Sie ermöglichen es unserer Exportwirtschaft, neue Märkte zu erschliessen und sich zu diversifizieren.", so Aussenministerin Sabine Monauni.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

