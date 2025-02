Landtagswahlen 2025: Live-Sendung auf dem Landeskanal

Vaduz (ots) - Im Guido-Feger-Saal in Triesen fand am Donnerstag, 30. Januar 2025 eine Informationsveranstaltung zum Musikförderprogramm "Jugend und Musik" (J+M) statt. Liechtenstein steht eine Teilnahme am in der Schweiz etablierten Programm seit 2018 offen. J+M stellt die musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt, bietet Aus- und ...

mehr