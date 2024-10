Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Podcast «Herzfrequenz» – Angeborene Herzfehler

In der fünften Staffel des Podcast «Herzfrequenz» der Schweizerischen Herzstiftung lernen die Zuhörer*innen Baby Lina, den 8-jährigen Jakob und die 25-jährige Cheyenne kennen – alle drei wurden mit einem Herzfehler geboren.

Für die Eltern von Baby Lina bricht eine Welt zusammen. Bei dem erst wenige Tage alten Mädchen wurde ein schwerer Herzfehler entdeckt; sie muss am offenen Herzen operiert werden. Wie geht die Familie mit dieser Diagnose um? Diesen schwierigen Start ins Leben hatte auch der 8-jährige Jakob. Heute tobt er durchs Haus. Doch mit welchen Herausforderungen sind herzkranke Kinder wie er konfrontiert? Die 25-jährige Cheyenne schliesslich hat Pubertät, Sexualität und das Erwachsenenwerden mit einem Herzfehler gemeistert. Wie hat sie diese Zeit erlebt? Die neue Staffel von «Herzfrequenz», dem Podcast der Schweizerischen Herzstiftung, gibt Antworten auf diese Fragen und zeigt, was es für Betroffene und Angehörige heisst, mit einem Herzfehler zu leben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind zudem hautnah bei einer Operation am offenen Herzen im Kinderspital Zürich mit dabei.

Wo die Folgen abrufbar sind

Die 5. Staffel der Podcast-Serie «Herzfrequenz» zum Thema «Angeborene Herzfehler» ist im Auftrag der Schweizerischen Herzstiftung mit Franziska Engelhardt von der Podcastschmiede produziert worden. Sie ist zusammen mit den vier ersten Staffeln zum Thema Herzinfarkt, Hirnschlag, Lebensrettung sowie Reisen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung unter www.swissheart.ch/podcast-5 zu finden oder auf den gängigen Audio-Plattformen wie Spotify oder Apple-Podcast.

