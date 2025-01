Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltung zum Musikförderprogramm "Jugend und Musik"

Vaduz (ots)

Im Guido-Feger-Saal in Triesen fand am Donnerstag, 30. Januar 2025 eine Informationsveranstaltung zum Musikförderprogramm "Jugend und Musik" (J+M) statt. Liechtenstein steht eine Teilnahme am in der Schweiz etablierten Programm seit 2018 offen.

J+M stellt die musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt, bietet Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Akteure der musikalischen Kinder- und Jugenderziehung und schafft so die Basis für eine nachhaltige und qualitätsorientierte Förderung der jungen Generation.

Das Amt für Kultur organisierte diesen Informationsabend in Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Bundesamt für Kultur. Zahlreiche Personen aus der musikalischen Kinder- und Jugendförderung nahmen teil. Ziel der Veranstaltung war es, möglichst vielen Teilnehmenden das Förderungsprogramm und dessen vielfältige Möglichkeiten näherzubringen. Nach einer Begrüssung durch Amtsleiter Patrik Birrer und Grussworten von Regierungsrat Manuel Frick erläuterten zwei Mitarbeiterinnen des schweizerischen Bundesamtes für Kultur, Kathrin Williner und Claudia Peter, anhand eines Leuchtturmprojekts die Ziele und Inhalte des Programms und zeigten die Möglichkeiten zur Anmeldung und Abrechnung von Kursen und Lagern anschaulich auf. Darüber hinaus stellten sie die Anforderungen für die Ausbildung zur zertifizierten J+M-Leitung detailliert vor.

Christel Eberle und Ursula Schädler berichteten in der Folge von ihren persönlichen Erfahrungen als zertifizierte J+M-Leiterinnen. Christel Eberle erläuterte die neuen, vereinfachten Bestimmungen zur Zulassung zur Ausbildung von J+M-Leiterinnen und -Leitern im Bereich Blas- und Harmoniemusik. Ursula Schädler berichtete über ihr Projekt "Musik im Herzen", welches die Gründung eines Kinder- und Jugendchors und dessen Teilnahme am Bundessängerfestes 2024 in Balzers beinhaltete. Der Anlass wurde von diesem Chor musikalisch umrahmt. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit eines vertiefenden Austausches bei einem Apéro.

Für weitere Informationen zum Programm "Jugend und Musik" steht die Abteilung Kulturschaffen im Amt für Kultur gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Förderprogramm J+M finden Sie unter:

https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-kultur/kulturschaffen/jugend-und-musik-j-m-

https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/sprachen-und-gesellschaft/musikalische-bildung/herzlich-willkommen-beim-programm-jugend-und-musik.html