Fürstentum Liechtenstein

Ordensverleihung an Bundesminister Magnus Brunner auf Schloss Vaduz

Vaduz (ots)

Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 2. September 2024, Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich, zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.

Magnus Brunner hat sich um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in seiner Funktion als Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich verdient gemacht. In dieser Funktion war es ihm stets ein Anliegen den Austausch mit Liechtenstein zu führen und die Beziehungen im Finanzbereich nachhaltig zu vertiefen. Der enge Kontakt zum Fürstentum Liechtenstein blieb auch in Zeiten von wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen und setzt sich bis heute fort.

Dem Geehrten wurde für seine Verdienste um die Beziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein das Grosskreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens verliehen.