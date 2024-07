IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Littering-Saison: Fragen Sie die Expert*innen»

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Littering-Saison: Fragen Sie die Expert*innen

Je wärmer die Tage, desto stärker das Littering. Deshalb fahren nicht nur die Schweizer Städte und Gemeinden in der warmen Jahreszeit ihre Massnahmen gegen Littering hoch, auch das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering IGSU verstärkt die Sensibilisierungseinsätze: So touren zum Beispiel die IGSU-Botschafter-Teams wieder durch die Schweiz und sensibilisieren mit verschiedenen Aktionen und mit Workshops an Schulen für die Littering-Problematik.

Aber auch die Schweizer Medien tragen zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei, indem sie über Littering und Massnahmen dagegen berichten. Für passende Expertenauskünfte steht Ihnen das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering IGSU jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen Geschäftsleiterin Nora Steimer unter 043 500 19 91 oder 076 406 13 86.

Folgend finden Sie eine Auswahl von Aufhängern, die Sie nutzen können, um Littering zu thematisieren.

Zwischenfazit zur aktuellen Littering-Saison: Die IGSU-Botschafter-Teams sensibilisieren seit 2007 jeden Sommer in direkten Gesprächen für die Littering-Problematik. Dieses Jahr verfolgen sie einen neuen Ansatz: Mit kreativen, auffälligen Aktionen regen sie Passantinnen und Passanten zum Nachdenken an. So sorgen rote Fäden in der Innenstadt, Detektivarbeit an der Seepromenade oder witzige Kreidezeichnungen auf Strassen für Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die IGSU, auch die Städte und Gemeinden bauen ihre Massnahmen gegen Littering aus. Die Bemühungen tragen mittlerweile Früchte: Immer grössere Teile der Bevölkerung sind für die Littering-Problematik sensibilisiert.

Die IGSU-Botschafter-Teams sensibilisieren seit 2007 jeden Sommer in direkten Gesprächen für die Littering-Problematik. Dieses Jahr verfolgen sie einen neuen Ansatz: Mit kreativen, auffälligen Aktionen regen sie Passantinnen und Passanten zum Nachdenken an. So sorgen rote Fäden in der Innenstadt, Detektivarbeit an der Seepromenade oder witzige Kreidezeichnungen auf Strassen für Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die IGSU, auch die Städte und Gemeinden bauen ihre Massnahmen gegen Littering aus. Die Bemühungen tragen mittlerweile Früchte: Immer grössere Teile der Bevölkerung sind für die Littering-Problematik sensibilisiert. Humor und Littering: Während der Mahnfinger meistens eine Abwehrreaktion auslöst, schafft Humor eine positive Gesprächsbasis auf Augenhöhe. Davon machen nicht nur die IGSU-Botschafter-Teams Gebrauch, auch am diesjährigen nationale IGSU Clean-Up-Day sorgt Humor für Aufmerksamkeit: Comedian Michael Elsener hat das Patronat für den Clean-Up-Day 2024 übernommen und trägt mit seiner gewohnt charmanten Art zur Sensibilisierung für die Littering-Problematik bei.

Während der Mahnfinger meistens eine Abwehrreaktion auslöst, schafft Humor eine positive Gesprächsbasis auf Augenhöhe. Davon machen nicht nur die IGSU-Botschafter-Teams Gebrauch, auch am diesjährigen nationale IGSU Clean-Up-Day sorgt Humor für Aufmerksamkeit: Comedian Michael Elsener hat das Patronat für den Clean-Up-Day 2024 übernommen und trägt mit seiner gewohnt charmanten Art zur Sensibilisierung für die Littering-Problematik bei. Raumpatenschafts-Projekte in Ihrer Nähe: Seit 2018 unterstützt die IGSU Raumpatenschafts-Projekte, indem sie auf www.raumpatenschaft.ch verschiedene Hilfsmittel zur Umsetzung zur Verfügung stellt. Raumpatenschaften reduzieren das Littering nachweislich. Auch in Ihrer Nähe werden Raumpatenschafts-Projekte umgesetzt.

Seit 2018 unterstützt die IGSU Raumpatenschafts-Projekte, indem sie auf www.raumpatenschaft.ch verschiedene Hilfsmittel zur Umsetzung zur Verfügung stellt. Raumpatenschaften reduzieren das Littering nachweislich. Auch in Ihrer Nähe werden Raumpatenschafts-Projekte umgesetzt. Neues Forschungsprojekt der IGSU und der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW: Die IGSU hat gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW die erste Gesamtübersicht der Littering-Situation in der Schweiz erarbeitet. Wo und warum wird gelittert, und was unternehmen die Behörden dagegen? Die Auswertung zeigt: Die Herausforderungen, aber auch das Engagement von Städten und Gemeinden sind gross. Jedoch entwickelt sich die Littering-Arbeit kaum weiter, weil oft die Ressourcen fehlen, um die Wirkung der verschiedenen Massnahmen zu messen. Mit einer mehrjährigen Feldstudie will die IGSU der Littering-Bekämpfung neuen Schub verleihen.

Medienkontakt

Nora Steimer, IGSU-Geschäftsleiterin, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 13. und 14. September stattfinden wird. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

Benötigen Sie für einen Bericht über Littering ein Quote oder haben eine Frage zum Thema? Die IGSU-Expert*innen stehen Ihnen gern zur Verfügung.

IGSU Hohlstrasse 532 8048 Zürich Tel 043 500 19 99 info@igsu.ch www.igsu.ch