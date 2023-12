Tata Communications

SCHNELLER, FLEXIBLER, BESSERE QUALITÄT: JLR WILL SEIN UNTERNEHMEN DURCH EINE PARTNERSCHAFT MIT TATA COMMUNICATIONS DIGITAL TRANSFORMIEREN

Gaydon, England (ots/PRNewswire)

JLR geht Partnerschaft mit Tata Communications ein und verbindet 128 JLR-Standorte weltweit mit Cloud-first, softwaredefinierten Netzwerkfunktionen

Tata Communications wird eine digitale Architektur einrichten, die es JLR ermöglicht, die Qualität der Fahrzeugproduktion durch Echtzeit-Diagnose von Daten aus den Produktionslinien zu verbessern

Fortgeschrittene Netzwerkkapazitäten für die Einführung von KI bei JLR, die ein robustes und vorausschauendes Risikomanagement ermöglichen, um Störungen in der Produktion zu reduzieren

Die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen auf ihrem Gebiet ist ein Eckpfeiler der Reimagine -Strategie von JR

JLR arbeitet mit Tata Communications, dem globalen Anbieter von Kommunikationstechnologien, zusammen, um seine digitale Transformation zukunftssicher zu gestalten und den Weg für neue Standards wie Industrie 4.0 und fortschrittliche Analytik zu ebnen.

Die Partnerschaft wird die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration von JLR unterstützen, die ein wichtiger Bestandteil der Reimagine-Strategie ist, und die Konnektivitätsgrundlage für die nächste Phase der digitalen Transformation des Unternehmens bilden.

Tata Communications wird seine Cloud-first, Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) Technologie einsetzen und damit alle 128 Standorte von JLR weltweit verbinden. Diese fortschrittliche globale Verbindungsmöglichkeit zwischen dem globalen Hauptsitz von JLR und seinen Werken, Lagern, Vertriebszentren, Datenzentren und Cloud-Diensten wird die Effizienz und Sicherheit der Lieferkette erheblich steigern.

Die Transformation wird JLR in die Lage versetzen, KI-gestützte und Echtzeit-Datenerfassung, -Überwachung und -Analyse einzuführen, um die Leistung der Produktionslinien zu verbessern. Mit Hilfe von prädiktiven Risikomanagement-Kontrollen wird der Automobilhersteller in der Lage sein, potenzielle Anomalien effektiver zu identifizieren, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Qualität der Fahrzeugherstellung zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird diese Partnerschaft die Zeit für die Modernisierung der Fertigungsprozesse erheblich verkürzen, die betriebliche Belastbarkeit stärken und die Flexibilität zur Erfüllung der Produktionsanforderungen erhöhen.JLR rechnet mit erheblichen Kosteneinsparungen sowie mit geschäftlichen Vorteilen durch Skalierung und Sicherheit. Tata Communications hat bereits mit der Umsetzung des Netzumwandlungsprogramms begonnen und wird die Einführung bis 2025 abschließen.

Tony Battle, Konzernleiter für Digitales und Informationen von JLR, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Dies ist eine aufregende Phase in der digitalen Transformation unseres Unternehmens, in der wir die Technologien und Fähigkeiten von Tata Communications nutzen, um unsere Netzwerke in die Zukunft zu führen."

„Die Umstellung auf SD-WAN bedeutet, dass wir KI-gestützte Automatisierung nutzen können, um Schwachstellen vorherzusagen, proaktiv einzugreifen, Probleme zu vermeiden und unser Netzwerk auf globaler Ebene effektiver zu gestalten. Die hochmoderne Konnektivitätsplattform wird uns dabei helfen, das Weltklasse-Ökosystem aufzubauen, das wir brauchen, um moderne Luxusfahrzeuge und außergewöhnliche Fahrerlebnisse zu liefern."

Sumeet Walia, Geschäftsführender Vizepräsident und Vertriebs- und Marketingleiter von Tata Communications, Sumeet Walia, sagte: „JLR ist ein weltweites Markenzeichen für automobilen Luxus und Innovation. Angesichts der rasanten Entwicklung der Branche ist es ein spannender Zeitpunkt, unsere Beziehung weiter zu stärken und die Strategie der digitalen Transformation zu unterstützen. Tata Communications baut eine „digitale Struktur" auf, die unsere flexible Infrastruktur, Plattformen und verwalteten Dienste umfasst und dazu beitragen wird, die Systeme, Mitarbeiter, Lieferanten, Stakeholder und Kunden von JLR auf der ganzen Welt zu integrieren und einen nahtlosen Datenfluss zu ermöglichen, der wichtige Aspekte des Geschäftssystems bereichert."

„Diese Partnerschaft wird auch unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit fördern, da wir uns mit JLR zusammentun, um die Produktionslinie ihrer Fahrzeuge der nächsten Generation digital zu transformieren."

JLR und Tata Communications verbindet eine langjährige Partnerschaft. Die MOVE™-Plattform von Tata Communications ermöglicht Lösungen für verbundene Fahrzeuge, die die Infotainment- und Telematikplattformen in über 600.000 JLR-Fahrzeugen mit nahtloser Konnektivität in mehr als 100 Märkten betreiben.

Diese Partnerschaft ist ein weiteres Beispiel dafür, wie JLR die Umsetzung seiner Reimagine -Strategie durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen auf ihrem Gebiet beschleunigt und gleichzeitig Synergien und Geschäftsexzellenz innerhalb der gesamten Tata-Gruppe fördert.

Informationen zu JLR

Die Reimagine-Strategie von JLR liefert eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vision von modernem Luxus durch Design.

Wir sind dabei, unser Unternehmen so umzugestalten, dass unsere Lieferkette, unsere Produkte und unser Betrieb bis 2039 kohlenstofffrei werden. Wir haben einen Fahrplan aufgestellt, um die Emissionen in unseren eigenen Betrieben und Wertschöpfungsketten bis 2030 durch genehmigte, wissenschaftlich fundierte Ziele zu reduzieren. Die Elektrifizierung ist ein zentrales Element dieser Strategie, und noch vor Ende des Jahrzehnts wird es in unseren Kollektionen Range Rover, Discovery und Defender jeweils ein rein elektrisches Modell geben, während Jaguar komplett elektrisch betrieben wird.

Im Kern sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei Design- und Entwicklungsstandorten, drei Fahrzeugfertigungsstätten, einem Motorenfertigungszentrum und einem Batteriemontagezentrum in Großbritannien. Darüber hinaus verfügen wir über Fahrzeugwerke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei sowie über sieben Technologiezentren in aller Welt.

JLR ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tata Motors Limited, einem Teil von Tata Sons.

Informationen zu Tata Communications

Die zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kollaborations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com.

TATA und TATA COMMUNICATIONS sind Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten anderen Ländern.

Zukunftsgerichtete und vorsichtige Aussagen

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste; Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind unter www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2268954/4387625/Tata_Communications_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/schneller-flexibler-bessere-qualitat-jlr-will-sein-unternehmen-durch-eine-partnerschaft-mit-tata-communications-digital-transformieren-302014424.html