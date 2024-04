Vantage

Vantage Markets baut seinen Wettbewerbsvorsprung bei Indizes mit verbesserter Website und App aus und fördert so mehr Transparenz und Kosteneinsparungen

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Der führende CFD-Broker Vantage Markets („Vantage") freut sich, aufbauend auf seinem jüngsten Erfolg bei der Überarbeitung seines Index-Produktangebots, die Einführung verbesserter Website-Funktionen und App-Verbesserungen bekannt zu geben, die seine Position als Branchenführer weiter festigen.

Zur weiteren Unterstützung von Index-CFD-Händlern hat Vantage seine Website mit neuen Funktionen für den Indexhandel überarbeitet. Händler finden bei Vantage Markets umfangreiche Bildungsinhalte, transparente Preisvergleiche mit Wettbewerbern und eine bessere Übersicht über die angebotenen Spreads.

„Wir sind bestrebt, Händlern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für ihren Erfolg benötigen", so Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer. „Unsere jüngsten Entwicklungen spiegeln unser Engagement wider, die erste Adresse für den Handel mit Indizes-CFDs zu werden und unseren Kunden den Vorteil zu verschaffen, den sie auf den dynamischen Märkten von heute brauchen."

Der Handel mit Indizes-CFDs bietet zahlreiche Vorteile, wie z. B. geringere Kapitalanforderungen, gehebelte Handelsoptionen und die Flexibilität, in jede Richtung zu handeln. Mit Vantage Markets können Händler von diesen Vorteilen profitieren und gleichzeitig ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen Tools und Bildungsressourcen nutzen.

Darüber hinaus wurde die Vantage App um fortschrittliche Charting-Tools erweitert, die es Händlern ermöglichen, Markttrends zu analysieren und Trades mit Präzision direkt von ihren mobilen Geräten aus durchzuführen.

„Wir freuen uns, den Händlern eine Fülle von Bildungsinhalten und eine transparente Preisgestaltung anbieten zu können", so Lian Jie, Assistant APP Marketing Director. „Unser Ziel ist es, Händlern die Informationen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um sichere Entscheidungen zu treffen und an den Märkten erfolgreich zu sein."

Entdecken Sie die Zukunft des CFD-Handels mit Indizes bei Vantage Markets. Besuchen Sie https://www.vantagemarkets.com/lp/indices-trading/ um mehr zu erfahren.

Informationen zu Vantage

Vantage ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Vantage mehr als nur ein Broker. Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung bietet Vantage ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen wahrzunehmen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

