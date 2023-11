Panta Rhei PR AG

Gut aufgestellt für die Zukunft: MAISON HORNBERG mit neuem Namen und neuem «Chalet toi-même»

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Gut aufgestellt für die Zukunft: MAISON HORNBERG mit neuem Namen

und neuem «Chalet toi-même»

Nach einem umfassenden Rebrandingprozess präsentiert sich das traditionsreiche, seit drei Generationen familiengeführte MAISON HORNBERG (vormals Hotel Hornberg) in Saanenmöser-Gstaad mit einem neuen Namen und neuem Auftritt. Dieser steht für die Werte und den Anspruch, welche die Gastgeberfamilie Hoefliger-von Siebenthal seit jeher lebt. Mit dem letzten Freitag eröffneten «Chalet toi-même» – einem Hideaway im Hideaway – beschenkt das Haus seine Gäste zudem mit einem wahren Bijou und spektakulären Ort der Ruhe und Kontemplation.

Mit dem neuen Auftritt, der am vergangenen Freitag vor Familie und Freunden präsentiert worden ist, wagt die Gastgeberfamilie Hoefliger-von Siebenthal mit MAISON HORNBERG den Sprung in die nächste Dimension. «Ein Hotel war und ist schon immer ein Ort der offenen Türen und der Gastlichkeit, ein Ort des Reisens und der Ruhe», sagen Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal. Doch reichte der Anspruch des visionären Hotelierpaares stets weiter: Im Hornberg treten die Rollen von Gast und Gastgeber in den Hintergrund, vielmehr ist man hier «en famille» im besten Sinne des Wortes.

Wer im Hornberg logiert, findet sein zweites zu Hause und wird Teil dieses Hauses. Eines Hauses mit langer Geschichte, gelebten Werten und einer Vision für die Zukunft. All das soll im neuen Namen MAISON HORNBERG zum Ausdruck kommen. Zugleich spielt das französische Maison auf die lebendige Verbindung zur nahen Romandie an und steht für die Ambition, die man in Bezug auf Klasse und Niveau konsequent verfolgt. «Das MAISON HORNBERG besticht durch seine überragende Gastfreundschaft. Verbunden mit der Kraft der Wurzeln, mit der Seele des Hauses, bietet es den Boden für Lebensfreude und Begegnungen. So wollen wir hier gemeinsam mit unserem Team und unseren Gästen leben und arbeiten», sind sich Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal einig.

Viel mehr als neuer Auftritt

Zugleich verstehen sich Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal als Unternehmer:innen, die in ihr Haus als KMU konsequent investieren und dieses mit ihrem treuen Team erfolgreich in die Zukunft führen wollen. Das gilt für die Infrastruktur wie für die Unternehmenskultur und die Werte, die sich im Auftritt widerspiegeln. Das Ziel des intensiven Rebranding-Prozesses war immer klar: Das Hotel in eine neue Ära zu führen, dabei der eigenen DNA in Bezug auf Werte, Historie und Qualität treu zu bleiben und zugleich die Weiterentwicklung im Produkt und Erlebnissetting präziser auszudrücken. Begleitet und umgesetzt wurde das Rebranding von Charles Blunier & Co aus Zürich.

In der Ruhe liegt die Kraft: «Chalet toi-même»

Investieren hat im MAISON HORNBERG Tradition. Zum neuen Auftritt gönnt sich das Haus und seinen Gästen ein wahrhaftiges Bijou. Das Meisterwerk heisst «Chalet toi-même». Und der Name ist Programm: Es soll der neue ruhende Pol im verträumt-charmanten MAISON HORNBERG-Komplex darstellen. Das Ruhe-Chalet ist via unterirdischen Verbindungsgang mit dem weitläufigen Wellnessbereich verbunden, die letzten Meter läuft man draussen an der frischen Luft und «geht» im wortwörtlichen Sinne zur Ruhe. Zugleich ist es Rückzugsort für alle, die sich der Kontemplation hingeben wollen.

Das «Chalet toi-même» ist komplett aus Altholz anderer Holzbauten aus dem Simmental und dem Saanenland entstanden und von lokalen Handwerkern neu geplant und errichtet worden. 12 massgefertigte Liegen im Erdgeschoss bilden die «Bademantel-Zone». Spektakulär ist der Aufgang angelegt – mit einer weitläufigen Eichentreppe, hinauf auf die Empore, von wo aus der Blick über die Saanenmöser in Richtung Rüeblihorn und das Saanenland durch eine grosse Fensterfront reicht. Hochwertige Sofas und Sessel aus italienischem Design prägen den Raum, offenes Cheminéefeuer untermalt die sinnenfreudige Atmosphäre. «Dieses hölzerne Hideaway ist ein Geschenk für uns alle. Ein Sinnbild für den Anspruch, den unser MAISON HORNBERG seit eh und je verkörpert. Unsere Gäste suchen die Privatheit, das Aufgehobensein, den Abstand zum Alltag. Und was gibt es Schöneres, als einfach zu sein. Für sich – mit einem schönen Buch, einem Heft zum Blättern, mit sanfter Musik im Ohr», erklärt Christian Hoefliger-von Siebenthal. Der Bau des Ruhe-Chalets kostete 1,2 Millionen Franken.

Das MAISON HORNBERG auf einen Blick

Das MAISON HORNBERG ist Mitglied der Vereinigung Romantik Hotels & Restaurants. In den letzten Jahren durfte sich das Vier-Sterne-Haus über zahlreiche Auszeichnungen freuen, so etwa als beliebtestes Hotel der Schweiz (holiday check 2022), den zweiten Rang beim Prix SVC des Swiss Venture Club (2019) oder die Ehrung als Hotel-Unternehmer des Jahres durch das Magazin Bilanz. Das von Brigitte und Christian Hoefliger-von Siebenthal geführte Vier-Sterne-Haus in Gstaad-Saanenmöser besteht aus vier Chalets mit über 40 Zimmern (21 Doppel- und 8 Einzelzimmer, 3 Junior Suiten, 5 Familienzimmer und 3 Familien-Suiten). Es verfügt über einen Wellnessbereich mit Hallenbad, Bio-Sauna, Finnischer Sauna, Dampfbad, Kneippbrunnen und Natur-Badesee sowie über einen 6000 m2 grossen Park. Für Events und Seminare stehen im MAISON HORNBERG drei Veranstaltungsräume für bis zu 40 Teilnehmende bereit. Seine Lage und die mit 13 Gault Millau-Punkten ausgezeichnete Küche machen das MAISON HORNBERG zu einem idealen Ort für Genuss und aktive Erholung in den Bergen

Medienkontakt Christian Hoefliger-von Siebenthal Maison Hornberg, Mitglied der Romantik Hotels & Restaurants E-Mail: ch@hornberg.swiss; Tel.: +41 33 748 66 88 www.hornberg.swiss