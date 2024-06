Programm Jugend und Musik (J+M) - Anpassung der Ausbildungszulassungsbedingungen für liechtensteinische Kandidierende im Bereich der Blasmusik

Vaduz (ots) - Am Donnerstag, 27. Juni 2024 lud die Ukraine zur Eröffnung des neuen Honorarkonsulats und zur Ernennung des neuen Honorarkonsuls David Karl Jandrasits ein. Extra für die Eröffnung reiste auch der Vize-Aussenminister der Ukraine, Yevhen Perebyinis an, der sich unter anderem auch mit Regierungsrätin Dominique Hasler traf. In ihrer Begrüssungsrede unterstrich Regierungsrätin Dominique Hasler die klare ...

