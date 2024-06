Fürstentum Liechtenstein

Besuch von leitenden Mitarbeitenden des US-Senats in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Vom 24. bis 27. Juni 2024 fand der jährliche Besuch einer Gruppe von demokratischen und republikanischen US-Kongressmitarbeitenden in Liechtenstein statt. Die Besuche ermöglichen einen vertieften Einblick in das Liechtensteiner Staatswesen sowie einen gezielten inhaltlichen Austausch zur Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die USA zählen zu Liechtensteins wichtigsten Partnern in Bezug auf Handel und Investitionen. Auch bei der Bewältigung internationaler Krisen wie des illegalen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine arbeiten die Staaten eng zusammen. Das gemeinsame Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit kommt in der konfliktgeladenen und hoch-politisierten Weltlage stetig wachsende Bedeutung zu. Auch in anderen Bereichen blicken die Länder auf eine langjährige und gute Zusammenarbeit zurück, so beispielsweise im Bereich der Finanzkriminalität oder der Berufsbildung. Letzteres wurde im März durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Wissensaustausch im Bereich der Lehrlingsausbildung untermauert.

Die fünf Mitarbeitenden von demokratischen und republikanischen Kongressabgeordneten aus den USA besuchten während eines dreitägigen Aufenthalts mehrere Institutionen und Unternehmen in Liechtenstein und trafen Vertreterinnen und Vertreter aus der liechtensteinischen Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Kultur. Höhepunkt des diesjährigen Besuchs bildeten der Empfang bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sowie das traditionelle, von Regierungsrätin Dominique Hasler gegebene Arbeitsessen.

Die Pflege der guten Beziehungen zum US-Kongress ist ein wichtiger Pfeiler der Arbeit der Liechtensteinischen Botschaft in Washington D.C. Der US-Kongress trägt wesentlich zur aussenpolitischen Ausrichtung der USA bei, weshalb der gezielte Austausch ein wichtiger Aspekt für Liechtensteins transatlantische Beziehungen ist. Seit vielen Jahren werden Besuche von US-Kongressmitarbeitenden nach Liechtenstein organisiert, welche den liechtensteinischen Anliegen zu mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung verhelfen und der Ausbau der Beziehungen zu den USA nachhaltig stärken.