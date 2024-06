Fürstentum Liechtenstein

Eröffnung des neuen ukrainischen Honorarkonsulats

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 27. Juni 2024 lud die Ukraine zur Eröffnung des neuen Honorarkonsulats und zur Ernennung des neuen Honorarkonsuls David Karl Jandrasits ein. Extra für die Eröffnung reiste auch der Vize-Aussenminister der Ukraine, Yevhen Perebyinis an, der sich unter anderem auch mit Regierungsrätin Dominique Hasler traf.

In ihrer Begrüssungsrede unterstrich Regierungsrätin Dominique Hasler die klare Haltung Liechtensteins in Bezug auf die Ukraine. "Die liechtensteinische Regierung hat sich seit Beginn der russischen Aggression entschieden hinter die Ukraine gestellt. Und wir werden weiterhin hinter der Ukraine und ihrem Kampf für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung stehen.", so Hasler. Sie führte weiter aus, in welchen Bereichen Liechtenstein die Ukraine seit Beginn des Kriegs unterstützt. Dabei hob Regierungsrätin Hasler insbesondere die grosse Solidarität der liechtensteinischen Bevölkerung und die humanitäre Hilfe Liechtensteins für die Ukraine hervor. Mit der Eröffnung des Honorarkonsulats und der Ernennung von Honorarkonsul David Karl Jandrasits können bestehende Bande zwischen der Ukraine und Liechtenstein weiter gestärkt werden.