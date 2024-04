Yinson Production

Yinson Production platziert erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 500 US-Dollar

Singapur (ots/PRNewswire)

Yinson Production Offshore Pte. Ltd. („Yinson Production") freut sich, die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 500 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem festen Kupon von 9,625 % pro Jahr auf dem nordischen Anleihemarkt bekannt zu geben.

Diese Anleiheemission ist das Debüt von Yinson Production auf den internationalen Kapitalmärkten. Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Refinanzierung des bestehenden Unternehmenskredits von Yinson Production und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Zu gegebener Zeit wird die Notierung der Anleihe an der Oslo Børs beantragt werden.

DNB Markets und Pareto Securities fungierten als Joint Bookrunners und ABG Sundal Collier als Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der Anleiheemission.

Markus Wenker, Finanzvorstand von Yinson Production, kommentierte die erfolgreiche Platzierung der Anleihe wie folgt: „Mit dieser ersten Anleiheemission auf dem nordischen Anleihemarkt haben wir unser Finanzierungsinstrumentarium erfolgreich erweitert und die Finanzierungsbasis von Yinson Production in einer sich ständig verändernden Finanzmarktlandschaft weiter vergrößert. Die Anleiheemission stieß bei den Anlegern auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet, was das überzeugende Investitionsangebot widerspiegelt, das durch unsere langfristigen Verträge und gut sichtbaren Cashflows sowie das attraktive FPSO-Marktumfeld gestützt wird."

Informationen zu Yinson Production

„Wir liefern mit Leidenschaft leistungsstarke Lösungen"

Yinson Production ist ein weltweit führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von schwimmenden Speicher-, Produktions- und Entladungsschiffen (floating storage, production and offloading, „FPSO"). Mit einer Flotte von 9 Schiffen verfügen wir über einen Auftragsbestand von über 22 Mrd. US-Dollaer bis 2048 und sind weltweit in 10 Ländern vertreten.

Unsere Position als erstklassiger FPSO-Auftragnehmer beruht auf unserer ausgezeichneten Erfolgsbilanz bei der Projektdurchführung, unserer branchenführenden Leistung in Bezug auf Sicherheit und Betriebszeit sowie unserer Führungsposition bei nachhaltigen FPSO-Konstruktionen. Unser innovatives Null-Emissions-FPSO-Konzept ebnet den Weg für die Dekarbonisierung der FPSO-Industrie.

Wir sind ein Unternehmen der Yinson Holdings Berhad, einem globalen Energieinfrastruktur- und Technologieunternehmen, das mit Yinson Production in den Bereichen Offshore-Energie, mit Yinson Renewables in den Bereichen erneuerbare Energien, mit Yinson GreenTech in den Bereichen grüne Technologien, mit Farosson in den Bereichen nachhaltige Investitionen und Vermögensverwaltung und mit Regulus Offshore in den Bereichen Offshore-Marine tätig ist.

Für weitere Informationen über uns besuchen Sie bitte www.yinson.com/offshore-production.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yinson-production-platziert-erfolgreich-eine-vorrangig-besicherte-anleihe-in-hohe-von-500-us-dollar-302122680.html