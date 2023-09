Destinia

DESTINIA REVOLUTIONIERT DEN VERKAUF VON TOURISTISCHEN DIENSTLEISTUNGEN MIT KI

Madrid (ots/PRNewswire)

Die Suchmaschinen entwickeln sich weiter und führen zu einem Paradigmenwechsel im Online-Reisebürogeschäft.

Vor vielen Jahren sah Amuda Goueli den bevorstehenden Untergang der traditionellen Suchmaschine im Online-Reisebüro-Sektor (OTA) voraus. Die restriktive Art und Weise, in der ein Online-Reisebüro von seinen Kunden verlangt, dass sie ihre gewünschten Reisedaten und ihr Reiseziel bereits kennen, war unnatürlich und musste geändert werden.

Destinias Gründer und CEO hat immer behauptet, dass die Zukunft der OTA-Branche stärker personalisiert sein wird, mit Empfehlungen, die auf den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden basieren. Die Kunden sollten so etwas wie ihr persönliches Reisebüro haben, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) über ein möglichst umfassendes Wissen verfügt und in der Lage ist, Empfehlungen auszusprechen und sie zu beraten, jedoch mit den Preisen, der Verfügbarkeit und der Geschwindigkeit eines Onlinebüros.

Schon seit langem verlangen die Kunden nach einem Online-Erlebnis, das alle Vorteile eines Offline-Erlebnisses bietet.

Heute ist die Zukunft da! Auf seiner innovativen Destinia -Beta-Plattform, einem Ökosystem, das der Forschung und Entwicklung gewidmet ist und auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Wachstum abzielt, stellt Destinia Desta vor, eine KI-Lösung, die das Nutzererlebnis bei der Buchung von Reisen revolutionieren soll.

Anders als herkömmliche virtuelle Assistenten, die nur auf vorgegebene Fragen antworten können, passt sich Desta den Bedürfnissen des Kunden an und bietet personalisierte Vorschläge für Reiseziele, Hotels und reisebezogene Dienstleistungen.

Während der Beta-Phase können Nutzer auf Desta zugreifen, indem sie sich unter https://destinia.com/desta registrieren, um ihre Funktionen aus erster Hand auszuprobieren.

Laut Goueli: "Die herkömmliche Suchmaschine, wie wir sie kennen, wird überflüssig sein. Künstliche Intelligenz wird kommen und bleiben, und wir sollten alle Vorteile nutzen, die sie zu bieten hat, um das Leben der Menschen zu verbessern. Dank der KI ist es uns endlich gelungen, eine Idee zu verwirklichen, die wir seit vielen Jahren visualisiert haben. Diese Zukunft ist da, und sie ist da, um zu bleiben."

Kommunikationsabteilung

press@destinia.com press room

Informationen zu Destinia

Destinia ist eines der führenden Online-Reisebüros in Südeuropa. Das 2001 gegründete Unternehmen hat mehr als zwei Millionen Kunden und verfügt über eine Auswahl von mehr als einer Million Hotels und 600 Fluggesellschaften. Mit mehr als 200 Mitarbeitern in Niederlassungen in fünf verschiedenen Ländern hat Destinia in den letzten Jahren einen intensiven Internationalisierungsprozess durchlaufen, der es dem Unternehmen ermöglicht hat, bis heute in mehr als 90 Ländern zu verkaufen.

Dank seines innovativen Charakters war das Unternehmen ein Pionier beim Angebot von Reisen in den Weltraum, zusätzlich zur Entwicklung von Technologien und der Akzeptanz einer breiten Palette von Zahlungsmethoden, einschließlich der virtuellen Währung Bitcoin, und sein neuestes Projekt ist ein virtueller Agent "Desta", der auf KI basiert.

Im Jahr 2015 gründete Destinia die Grupo Destinia und begann, im B2B-Sektor zu arbeiten, indem es seine Technologie und Produkte Drittunternehmen zur Verfügung stellte. Seitdem hat die Gruppe ein exponentielles Wachstum erlebt und neue Maßstäbe in der Branche gesetzt.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=iBnzTMixdRM

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/destinia-revolutioniert-den-verkauf-von-touristischen-dienstleistungen-mit-ki-301917985.html