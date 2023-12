Fürstentum Liechtenstein

"Culture Moves Europe": Martina Morger ist die erste Geförderte aus Liechtenstein

Vaduz (ots)

"Culture Moves Europe" ist ein neues, umfassendes europäisches Programm für kulturelle Mobilität. Es wird durch das Creative Europe-Programm der Europäischen Union finanziert und vom Goethe-Institut umgesetzt.

Liechtenstein nimmt am EU-Programm "Kreatives Europa 2021 bis 2027" teil. Das Programm "Kreatives Europa - Creative Europe" ist das Leitprogramm der Europäischen Kommission zur Unterstützung des Kultursektors und des audiovisuellen Sektors.

"Culture Moves Europe" bietet Kulturschaffenden und Kulturorganisationen Mobilitätsförderungen für die Durchführung eines internationalen Projekts. Das Programm richtet sich an die Bereiche Architektur, kulturelles Erbe, Design und Modedesign, Literatur, Musik, darstellende und bildende Künste. "Culture Moves Europe" deckt alle Länder des Programms Creative Europe ab.

"Culture Moves Europe" umfasst zwei Aktionslinien:

Individuelle Mobilitäten für sowohl Einzelpersonen und Gruppen von bis zu fünf Personen

Residenzen

Die erste Bewerbungsrunde für individuelle Mobilitäten lief bis Ende Mai 2023. Positiv beurteilt wurde dabei auch der Antrag der Kulturschaffenden Martina Morger. Sie ist somit die erste Geförderte aus Liechtenstein im Rahmen von "Culture Moves Europe". Im August 2023 war Martina Morger für rund 20 Tage in den Kunsthäusern Worpswede (DE). Sie arbeitete zusammen mit weiteren Kulturschaffenden am Projekt "HOME SMART HOME" (Arbeitstitel), einem neuen Medienkunstwerk, das darauf abzielt, ein neues Verhaltensmuster in Fällen häuslicher Gewalt zu untersuchen, das mit dem Aufkommen der Smart-Home-Technologie zusammenhängt.

Laufende Ausschreibungen für die individuellen Mobilitäten sind seit Herbst bis kommendes Frühjahr geöffnet. Die laufende Ausschreibung für Residenzgastgeber endet am 16. Januar 2024.

Weitere Informationen finden sich unter https://www.goethe.de/ins/be/de/kul/eur/cme.html, oder können auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 52, E-Mail: desk.kreativeseuropa@llv.li, angefordert werden. Zudem sind Informationen unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen/Kreatives Europa) verfügbar.