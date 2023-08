Benutzerfreundliches 5G-Smartphone mit Top-Ausstattung für selbstbewusste Menschen

emporia Telecom GmbH & Co. KG

Mehr als 17 Millionen Handys hat der österreichische Hersteller emporia bisher verkauft. Jetzt bringt das Linzer Unternehmen die neue E-Serie auf den Markt und schlägt damit ein neues Kapitel auf. „Mit dem emporia E6 sprechen wir selbstbewusste Menschen im Alter von 45 bis 65 Jahren an, die Wert auf ein hochwertiges Produkt legen, das einfach zu bedienen ist, Sicherheit bietet und alle Anforderungen erfüllt, die heute an ein Smartphone gestellt werden", sagt Eveline Pupeter, Alleineigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom international.

Das emporia E6 spielt technisch in der gleichen Liga wie die Samsung A-Serie. Neueste 5G-Technologie, Top-Kamera und Camera Pro, NFC, Fingerabdrucksensor, Spracheingabe.

Trotz der Hightech-Features hat das österreichische Unternehmen nicht vergessen, was emporia zum Technologieführer und dreimaligen Smartphone-Hersteller des Jahres in Deutschland gemacht hat: Einfache Bedienung durch die patentierte emporia Oberfläche, Ladeschale, modernste technische Unterstützung für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen et cetera.

Notrufknopf für Sport und Freizeit

Nicht zu vergessen ist die patentierte emporia Notruffunktion: Sie gibt Sicherheit, wenn man sich beim nächtlichen Heimweg sicher fühlen will oder wenn man sich beim Mountainbiken oder bei anderen Sport- und Freizeitaktivitäten verletzt und schnell und einfach Hilfe rufen will.

Besonders elegant ist der einfache Wechsel zwischen dem gewohnten Android-Modus und der einfachen emporia Benutzeroberfläche. Wenn beispielsweise Verwandte oder Freunde bei der Einrichtung des Smartphones helfen und dies lieber auf der gewohnten Android-Oberfläche tun, können sie dies hier tun und dann mit wenigen Klicks auf die übersichtliche und benutzerfreundliche emporia-Oberfläche wechseln.

Preis 399 Euro (UVP). www.emporiamobile.com