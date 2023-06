bop Communications

Johannes Hoehener wird neuer Verwaltungsratspräsident von newhome

Zürich, 27. Juni 2023 - Die newhome.ch AG hat mit Johannes Hoehener einen digitalen Vordenker an die Spitze des Verwaltungsrats berufen. Der bisherige Präsident Jan Werkman übernimmt von ihm die Rolle des Vizepräsidenten. Mit der Rochade an der Spitze des Verwaltungsrats stützt das Immobilienportal seinen Weg zur starken regionalen Verankerung.

An der Spitze der newhome.ch AG kommt es zu einem Wechsel. Mit Johannes Hoehener übernimmt ein Fintech- und Digital-Experte die Verantwortung. Er wird dabei vom bisherigen Verwaltungsratspräsidenten Jan Werkman unterstützt, der neu als Vizepräsident fungiert. Der Wechsel geht einher mit dem angestrebten Wachstum und Ausbau von newhome.

Technologie-Expertise für zukünftige Ausrichtung

Der digitale Vordenker und auf dem Finanzplatz bestens vernetzte Johannes Hoehener bringt über 25 Jahre Technologie-Expertise aus der Finanz- und Telekomindustrie mit. Er war unter anderem mehrere Jahre in leitender Funktion bei der Swisscom tätig: Von 2014 bis Ende 2021 führte Hoehener beim Telekom-Unternehmen das einflussreiche Fintech-Cluster und stand der Swisscom zuletzt in den Bereichen Digital Assets und Trust Services beratend zur Seite. Bereits seit Juni 2021 ist er Mitglied des newhome-Verwaltungsrats, zuletzt als Vizepräsident.

Ziel: regional, digital und vernetzt

Dr. Roman Timm, CEO der newhome.ch AG: «Mit dem Wechsel im Verwaltungsrat stärken wir die bereits eingeschlagene Richtung der Regionalisierung und unsere Absicht, kundenzentriert den besten Service für Immobiliensuchende und -anbietende zu erbringen.»

Nebst der neuen Spitze setzt sich der Verwaltungsrat der newhome.ch AG aus folgenden Mitgliedern zusammen: Jan Werkman (Verwaltungsratsvizepräsident, unabhängig), Dr. Christian Schmid (Verwaltungsrat NNH Holding AG, Präsident Geschäftsleitung SGKB), Stefan Studer (Verwaltungsrat NNH Holding AG, Mitglied der Geschäftsleitung LUKB), Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin (Verwaltungsrat Next Property AG), Robert Hauri (Verwaltungsrat Next Property AG, CEO Intercity Group). Damit verfügt das Gremium über einschlägige Kompetenzen und Erfahrung für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Über newhome.ch AG Die newhome.ch AG ist ein digitales Unternehmen und betreibt mit newhome.ch eines der regional führenden Schweizer Immobilienportale. Via der Next Property AG und der NNH Holding AG ist die newhome.ch AG im Besitz von über 500 Akteuren der Immobilienbranche sowie von 17 Kantonalbanken. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und beschäftigt Spezialisten aus den Bereichen Unternehmens-Entwicklung, Customer Care, Vertrieb, Marketing und Technologie. Im Rahmen ihrer Outsourcing-Strategie arbeitet die newhome.ch AG zur Leistungserbringung mit dedizierten Partnerunternehmen zusammen.

