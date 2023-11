Fürstentum Liechtenstein

Vorarlberger Landesregierung zu Besuch in Vaduz

Vaduz (ots)

Auf Einladung von Regierungschef Daniel Risch besuchten am Dienstag, 21. November 2023, die Mitglieder der Vorarlberger Landesregierung und der Landesamtsdirektor die liechtensteinische Regierung zum jährlichen Austausch in Vaduz.

Nach dem offiziellen Empfang im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude in Vaduz widmeten sich die Regierungsmitglieder dem Arbeitsgespräch. Es wurden Themen wie die Zollabwicklung an den Grenzübergängen und der aktuelle Projektstand des Stadttunnels Feldkirch von Seiten der Vorarlberger Regierung eingebracht. Liechtenstein informierte über die Projektlancierung "Raum und Mobilität 2050" und griff die Sozialversicherungs- und Homeoffice-Thematik auf. Zudem wurde über den Wildnispark Samina, die neuen gesundheitlichen Versorgungsmodelle und Entwicklungen in der Psychiatrie sowie den Anschluss an das Wasserstoff-Fernleitungsnetz Deutschland in Lindau gesprochen. "Der regelmässige Austausch mit unserem Nachbar Vorarlberg ist sehr wertvoll", sagte Regierungschef Daniel Risch im Anschluss an das Treffen. "Wir schätzen die Freundschaft und das jahrhundertealte Band, das unsere beiden Länder verbindet." Nach dem Arbeitsgespräch fand eine Firmenbesichtigung der Ivoclar-Vivadent AG statt.

Von Vorarlberger Seite nahmen Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, die Landesrätinnen Martina Rüscher und Katharina Wiesflecker, die Landesräte Christian Gantner, Daniel Zadra und Marco Tittler sowie Landesamtsdirektor Philipp Abbrederis teil. Liechtenstein war durch Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter, Regierungsrat Manuel Frick und Regierungssekretär Horst Schädler sowie I.D. Prinzessin Maria-Pia Kothbauer, Botschafterin in Wien, vertreten.