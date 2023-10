STF Schweizerische Textilfachschule

STANDORTWECHSEL DER STF NACH WINTERTHUR – Textil-Cluster für die Zukunft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Die STF Schweizerische Textilfachschule zieht mit der Berufsbildung und der Höheren Fachschule per 1. August 2025 zur Stärkung der textilen Branche und Bildungsförderung in das aufstrebende Rieter Areal nach Winterthur. Das Ziel des Standortwechsels ist es, in Winterthur einen innovativen Textil-Cluster zu etablieren, der vielfältige Synergien zwischen Bildungseinrichtungen, Nachwuchsförderung und verwandten Industrien nutzt. Dies wird die STF als führende Bildungseinrichtung im textilen Bereich weiter stärken und zukunftsorientiert am Markt positionieren. Die STF Schweizerische Textilfachschule wird auch am neuen Standort ihre Mission fortsetzen, innovative Bildungsangebote anzubieten, welche die nächste Generation von hochqualifizierten Fachkräften in die textile Zukunft führen.

Zürich, 4. Oktober 2023 – Die STF Schweizerische Textilfachschule setzt mit dem Standortwechsel per 1. August 2025 von Zürich nach Winterthur auf das Rieter Areal einen bedeutenden Schritt für ihre Zukunft.

Die Entscheidung, diesen strategischen Schritt zu gehen, wurde nach intensiven Überlegungen getroffen und wird die STF als führende Bildungseinrichtung im textilen Bereich weiter stärken sowie zukunftsorientiert am Markt positionieren.

Ausschlaggebende Faktoren für den Standortwechsel nach Winterthur sind unter anderem:

Innovativer Textil-Cluster: Die Nähe zu Firmen der Textilbranche ermöglicht den Aufbau eines zukunftsorientierten und starken textilen Clusters, der die Innovationskraft der STF weiter steigern wird.

Die Nähe zu Firmen der Textilbranche ermöglicht den Aufbau eines zukunftsorientierten und starken textilen Clusters, der die Innovationskraft der STF weiter steigern wird. Zusammenführung verschiedener Standorte: Mit dem Umzug nach Winterthur werden die bisherigen STF-Standorte Wattwil und Zürich an einem Ort vereinigt.

Mit dem Umzug nach Winterthur werden die bisherigen STF-Standorte Wattwil und Zürich an einem Ort vereinigt. Synergien nutzen: Die räumliche Nähe zu verwandten Branchen sowie Bildungseinrichtungen eröffnet einzigartige Möglichkeiten zur Schaffung von Synergien und gemeinsamen Projekten.

Die räumliche Nähe zu verwandten Branchen sowie Bildungseinrichtungen eröffnet einzigartige Möglichkeiten zur Schaffung von Synergien und gemeinsamen Projekten. Nachwuchsförderung/-sicherung: Der Standortwechsel bietet eine optimale Grundlage, um die Nachwuchsförderung im textilen Bereich zu intensivieren und zukunftsfähige Talente zu fördern.

Der Standortwechsel bietet eine optimale Grundlage, um die Nachwuchsförderung im textilen Bereich zu intensivieren und zukunftsfähige Talente zu fördern. Aufstrebendes Areal: Winterthur, mit seinem visionären "Winterthur 2040" Projekt, bietet den idealen Rahmen, um die STF in einem aufstrebenden und zukunftsorientierten Umfeld zu positionieren.

Bis zum Ende des Schuljahres 2024/25 wird der Studienbetrieb in gewohnter Form in Zürich fortgeführt. Der Standortwechsel markiert einen Meilenstein in der Entwicklung der Schule und stärkt ihre Position als Impulsgeberin für die textile Branche.

------------

Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf untenstehenden Link. Der entsprechende Blogkontakt wird mit den neusten Projekt-Milestones up-to-date geführt.

Für direkte Fragen kontaktieren Sie bitte die Pressestelle Olivia Kotsopoulos.

E-Mail: olivia.kotsopoulos@stf.ch

Über die STF Schweizerische Textilfachschule: Die STF Schweizerische Textilfachschule ist eine renommierte Bildungseinrichtung im textilen Bereich. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Exzellenz bietet die STF praxisnahe Ausbildungen, welche die Studierenden auf die Herausforderungen der sich wandelnden textilen Industrie vorbereiten.

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.