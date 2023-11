Pointbreak Events GmbH

Weihnachtsmarkt Aarau: Gelungener Auftakt, letzte Feinschliffe werden noch gemacht

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Mit etwas Regen, aber vielen Besuchenden ist der Weihnachtmarkt Aarau «Lieblingsstück» letzten Freitag in die zweite Runde gestartet. Die Organisatoren sind sehr zufrieden mit dem Start, möchten aber noch diese Woche ein paar Details anpassen.

«Mit dir isch jede Tag u jedi Nacht Wiehnacht», sang Florian Ast bei seinem neuen Weihnachtssong «Wiehnacht» vergangenen Freitag zur Feier der Eröffnung vom Weihnachtsmarkt Aarau. Nicht jeden Tag, aber immerhin 5 Wochen lang, wird «Lieblingsstück» in der Aarauer Innenstadt für Festtagsstimmung sorgen. «Wir sind sehr glücklich mit dem Auftakt und bedanken uns bei allen, die unseren Weihnachtsmarkt bereits besucht haben.», freut sich Micha Federle, Mitinhaber von Stadtchend AG und Veranstalter von «Lieblingsstück». Am ersten Wochenende konnte man schon knapp 13'500 Besuchende am Weihnachtsmarkt zählen. Eine erfolgreiche Bilanz, trotz anhaltendem Regenwetter.

Letzter Feinschliff noch diese Woche

Für die diesjährige Ausgabe wurden einige Änderungsmassnahmen getroffen und neue Highlights, wie Lichtkunstinstallationen oder eine weihnachtliche Bimmelbahn geschaffen, sowie das Marktangebot mit einem zusätzlichen Tagesmarkt an den Wochenendtagen erweitert und die Dekoration mit mehr Lichtern, Weihnachtskugeln und weiteren Elementen aufgestockt, um den Weihnachtsmarkt für die Besuchenden noch attraktiver zu gestalten. «Die Rückmeldungen von den Besuchenden zu den Neuerungen sind sehr positiv», meint Federle. Es gäbe aber noch die einen oder anderen Kleinigkeiten, an denen man diese Woche noch fleissig arbeite, um Lieblingsstück den letzten Feinschliff zu verpassen.

Märchenzeit, Konzerte und mehr

Auch für die kommenden Tage sind nebst den Marktangeboten unterhaltsame Events für Gross und Klein geplant. Diverse kostenlose Konzerte auf der Kulturbühne im Kasinopark bringen auch diese Woche musikalische Unterhaltung in die Aarauer Innenstadt. Freuen kann man sich beispielsweise auf Marc Rudin am Donnerstag, Jack Zhoul am Freitag und am Samstag steht die 9-köpfige Band UNFOUND aus Zofingen auf der Bühne. DJs wie Kashya, Ms Hyde und Garcia drehen ihre Scheiben auf dem Plattenteller im gemütlich warmen Innenbereich der weihnachtlichen Pop-Up-Bar «Mama Claus». Im Märchenhaus kommen die kleinen Gäste in den Genuss von zauberhaften Geschichtenerzählungen oder können sich farbige Sujets beim Kinderschminken auf das Gesicht malen lassen. Alle Events findet man auf der Webseite weihnachtsmarktaarau.ch/programm

«Wir blicken mit voller Vorfreude auf die kommenden Tage und freuen uns auf die Besuchende in und um Aarau, aber auch von ausserhalb.», sagt Micha Federle abschliessend.

Info Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück»

weihnachtsmarktaarau.ch

Öffnungszeiten vom 17.11. – 23.12.2023.

Marktstände:

Mo bis Do: 16.00 bis 21.00 Uhr

Fr: 11.30 bis 22.00 Uhr

Sa: 8.30 bis 22.00 Uhr

So: 10.00 bis 20.00 Uhr

Tagesmarkt

Mo bis Fr*: geschlossen

Sa: 10.00 bis 22.00 Uhr

So: 10.00 bis 20.00 Uhr

* Tagesmarkt an folgenden Freitagen geöffnet: 8.12./15.12./22.12.23

Gastronomie:

Mo bis Do: 16.00 bis 22.00 Uhr

Fr: 11.30 bis 23.00 Uhr

Sa: 10.00 bis 23.00 Uhr

So: 10.00 bis 20.00 Uhr

(*Graben ab 8.30 Uhr)

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75