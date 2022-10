Bericht und Antrag betreffend die Abänderung des Gesetzes über das Öffentliche Auftragswesen und des Gesetzes über das Öffentliche Auftragswesen im Bereich der Sektoren verabschiedet

Vaduz (ots) - Am Montag, 3. Oktober 2022, wurden Isabelle Schneider und Philipp Reich in Anwesenheit von Innenministerin Sabine Monauni ins Korps der Landespolizei aufgenommen. Während der feierlichen Aufnahme im Rathaus-Saal in Vaduz wies Innenministerin Sabine Monauni auf die steigenden Anforderungen an den Polizeiberuf hin und zeigte sich erfreut über den personellen Zuwachs bei der Landespolizei. "Professioneller ...

mehr