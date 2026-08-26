Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Längster Sommerferien-Stau seit vier Jahren

Vernier/Ostermundigen (ots)

Mit einer Länge von 20 Kilometern stauten sich die Fahrzeuge am Gotthard so weit wie zuletzt im Jahr 2022. Über die ganze Ferien-Saison gesehen, waren die Staus allerdings etwas kürzer als im Vorjahr. Im Herbst müssen Reisende verschiedene Nachtsperrungen beachten.

Der heisse Sommer in der Schweiz und im nördlichen Europa hielt Reisende nicht davon ab, Richtung Süden zu fahren. Im Juli und im August wurde der Gotthard-Strassentunnel als einer der wichtigsten Alpen-Verbindungen stark frequentiert. Dabei kam es, wie erwartet, auch regelmässig zu langen Staus. Bei der Fahrt Richtung Süden mussten die Reisenden am 18. Juli am meisten Geduld aufbringen. Der Verkehr staute sich an diesem Samstag auf einer Länge von 20 Kilometern. Damit gehört dieser Stau zu den längsten Kolonnen der letzten Jahre während der Sommerferien.

Rekord-Stau im Jahr 2009

Ebenfalls 20 Kilometer massen Staus Ende Juli 2022 und im Juli 1998. Der längste Sommerferien-Stau stammt allerdings aus dem Juli 2009 mit einer Länge von 24 Kilometern. Grund war Neuschnee, der den Verkehr auf der Gotthard-Passstrasse ausbremste. Über den ganzen Juli und August 2026 staute sich der Verkehr am Nordportal etwas weniger als im Vorjahr. Insgesamt wurden acht Tage mit mehr als 10 Kilometern Stau verzeichnet. 2025 waren es elf Tage.

Elf Kilometer Stau am Südportal

Bei der Rückreise aus dem Süden Richtung Norden verteilt sich der Verkehr üblicherweise mehr, so dass die Staus kürzer ausfallen. Der längste Stau am Südportal mass elf Kilometer und ereignete sich am 7. August. Auch am Folgetag stauten sich die Fahrzeuge noch auf einer Länge von zehn Kilometern. Damit herrschte an diesem Wochenende am meisten Rückreiseverkehr. Im Vorjahr betrug der längste Stau am Südportal 13 Kilometer.

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Nachtsperrungen des Gotthard-Strassentunnels im September und im Oktober

7. - 11. September (4 Nächte) Montagabend bis Freitagmorgen jeweils von 22.00 bis 05.00 Uhr

14. - 18. September (4 Nächte) Montagabend bis Freitagmorgen jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr

21. - 25. September (4 Nächte) Montagabend bis Freitagmorgen jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr

28. September - 2. Oktober (4 Nächte) Montagabend bis Freitagmorgen jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr

5. - 7. Oktober (2 Nächte) Montagabend bis Mittwochmorgen jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr