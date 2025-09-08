Timekettle

Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds, die über einen Bone-Voiceprint-Sensor und eine LLM-gestützte kontextbezogene Übersetzung verfügen, um phonetisch ähnliche Ausdrücke zu unterscheiden, werden auf der IFA 2025 erstmals vorgestellt

Berlin, 8. September2025 (ots/PRNewswire)

Nahtlose, sprachübergreifende Kommunikation in Echtzeit mit 98 % Genauigkeit und einer Verzögerungszeit von nahezu Null (0,2 Sekunden)

Heute hat Timekettle, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Übersetzungslösungen, auf der IFA 2025 die W4 AI Interpreter Earbuds vorgestellt. Diese sind die ersten Ohrhörer ihrer Art, bei denen die Spracherfassung mittels Bone-Voiceprint-Sensor mit modernster KI-gestützter LLM-Übersetzung kombiniert wird. Die W4 wurden für nahtlose, mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit entwickelt und revolutionieren die Sprachübersetzung mit ihrer innovativen Dual-Voice-Aufnahme, beispiellosen Rauschfilterfunktionen und kontextbezogenen Übersetzungen, die verwirrende Homophone korrigieren und eine Genauigkeit von 98 % sowie eine Verzögerungszeit von nahezu Null (0,2 Sekunden) bieten.

Die W4 AI Interpreter Earbuds sind ab dem 5. September 2025 zum Preis von 349 US-Dollar / 349 Euro erhältlich und werden während der gesamten IFA 2025 am Timekettle-Stand (H3.2-143) vorgeführt.

Nach dem Erfolg der W4 Pro AI Interpreter-Over-Ear-Ohrhörer für professionelle Anwender wurden die W4 Bone-conducted Earbuds für den gelegentlichen Gebrauch optimiert. Die äußerst stilvollen „In-Ear"-Ohrhörer sind kompakt und leicht zu tragen, wodurch sie sich ideal für die Kommunikation unterwegs oder zum Genießen von Unterhaltungsangeboten eignen. Erhältlich in zwei atemberaubenden Farben: In den Farben Navy Blue und Sandy Gold verbinden sie nahtlos Funktion und Mode.

Barrieren in der sprachenübergreifenden Kommunikation überwinden

Ausgestattet mit Bone-Voiceprint-Sensoren bieten die W4 AI Interpreter Earbuds eine hochpräzise Spracherkennung, indem sie Vibrationen direkt von den Knochen des Trägers erfassen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche eliminiert und eine kristallklare Kommunikation gewährleistet, selbst in lauten Umgebungen wie auf Konferenzen, an Flughäfen und in belebten Straßen. Darüber hinaus verhindert der Bone-Voiceprint-Sensor das Austreten von Geräuschen und bietet den Benutzern ein diskreteres und privateres Kommunikationserlebnis, während gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit der sprachübergreifenden Kommunikation erheblich verbessert wird.

Das ergonomische Design passt sich perfekt an das Ohr an und gewährleistet einen sicheren und bequemen Sitz, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Der spezielle Ohrbügel positioniert das Mikrofon präzise in Richtung Mund und optimiert so die Sprachaufnahme für zusätzliche Effizienz.

„Die W4 sind ein entscheidender Fortschritt für alle, die an globalen Gesprächen teilnehmen", erklärte Leal Tian, Gründer und Geschäftsführer von Timekettle. „Durch den Einsatz unserer proprietären HybridComm™-KI-Technologie, die das Rückgrat unserer kürzlich vorgestellten Babel OS-Software bildet, haben wir ein Gerät entwickelt, das nicht nur in Echtzeit übersetzt, sondern sich auch natürlich und mühelos bedienen lässt — ganz so, als hätte man einen Dolmetscher direkt an seiner Seite."

Die wichtigsten Merkmale der W4 Earbuds:

Ultrapräzise Spracherkennung – Die Knochenleitungstechnologie eliminiert Störgeräusche und gewährleistet eine präzise Sprachaufnahme und Übersetzung in jeder Umgebung.

– Die Knochenleitungstechnologie eliminiert Störgeräusche und gewährleistet eine präzise Sprachaufnahme und Übersetzung in jeder Umgebung. Reibungslose und natürliche Einzelgespräche – Die automatische Umschaltung zwischen Hör- und Sprechmodus ermöglicht natürlich verlaufende Gespräche.

– Die automatische Umschaltung zwischen Hör- und Sprechmodus ermöglicht natürlich verlaufende Gespräche. Nahtlose Echtzeit-Übersetzung – Sprechen Sie mit 95 % der Welt – Konvertiert Sprache sofort zwischen 42 Sprachen und 95 Akzenten und ermöglicht so reibungslose, unterbrechungsfreie Gespräche in über 95 % der Regionen weltweit.

– – Konvertiert Sprache sofort zwischen 42 Sprachen und 95 Akzenten und ermöglicht so reibungslose, unterbrechungsfreie Gespräche in über 95 % der Regionen weltweit. Einfaches Teilen mit nur einer Geste – Benutzer können das Gehäuse aufklappen und sofort einen Ohrhörer für eine natürliche Zwei-Wege-Übersetzung teilen.

– Benutzer können das Gehäuse aufklappen und sofort einen Ohrhörer für eine natürliche Zwei-Wege-Übersetzung teilen. Ganztägige Akkulaufzeit – Mit bis zu vier Stunden ununterbrochener Übersetzung oder acht Stunden Musikwiedergabe im Standalone-Modus und zehn Stunden Übersetzung bzw. achtzehn Stunden Musikwiedergabe bei Verwendung des Ladecases wurden die W4 für vielbeschäftigte Fachleute und Reisende konzipiert.

– Mit bis zu vier Stunden ununterbrochener Übersetzung oder acht Stunden Musikwiedergabe im Standalone-Modus und zehn Stunden Übersetzung bzw. achtzehn Stunden Musikwiedergabe bei Verwendung des Ladecases wurden die W4 für vielbeschäftigte Fachleute und Reisende konzipiert. Fusion von Musik und Sprache - Die W4 eignen sich nicht nur zum Übersetzen, sondern geben auch Musik in hoher Qualität wieder und sind damit ein vielseitiger Begleiter für Arbeit und Freizeit.

Eine neue Ära der KI-Übersetzung: Unterstützt durch Timekettles Babel OS

Die W4 laufen auf Babel OS 2.0, dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Übersetzungssystem von Timekettle. Diese proprietäre Plattform nutzt Echtzeit-Sprachvorhersage, kontextbezogenes Lernen und benutzerdefinierte Lexika, um eine nahezu menschliche Sprachübersetzung mit einer Genauigkeit von 98 % zu liefern. Die Genauigkeit wird durch die einzigartige Fähigkeit — basierend auf fortschrittlichen KI-LLM-Modellen — weiter verbessert, den Kontext der Äußerungen eines Benutzers zu verstehen und zu antizipieren und verwirrende Homophone, Wörter, die ähnlich klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben, intelligent zu korrigieren: Für 2026 ist die Einführung von KI-Stimmenklonen geplant, die das Übersetzungserlebnis weiter personalisieren und bereichern werden.

Ausweitung des Timekettle-Produktportfolios

Die W4 sind die neueste Ergänzung des Timekettle-Produktportfolios, nach der erfolgreichen Einführung des W4 Pro. Während die W4 Pro mit seinem größeren, ohrumschließenden Design und dem verlängerten Mikrofonarm für den Einsatz in Unternehmen und im professionellen Bereich konzipiert wurden, sind die W4 für Freizeitreisende und Gelegenheitsnutzer optimiert und preislich attraktiv. Das Modell W4 ergänzt die Produktpalette der innovativen Übersetzungsgeräte von Timekettle , darunter die W4 Pro Earbuds, WT2 Edge/W3 Earbuds, X1 Interpreter Hubsowie https://www.timekettle.co/products/fluentalk-t1-handheld-translator-device T1 und T1 Mini, undfestigt damit die Position des Unternehmens als Marktführer im Bereich der KI-gestützten mehrsprachigen Kommunikation.

Verfügbarkeit

Die Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds mit Bone-Voiceprint-Sensor Voice Capture werden ab dem 5. September 2025 über die offizielle Timekettle-Website und Amazon erhältlich sein.

Informationen zu Timekettle

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 steht Timekettle an der Spitze der Innovation im Bereich der sprachübergreifenden Kommunikation. Mit preisgekrönten Produkten und einer weltweiten Nutzerbasis von über einer Million Menschen setzt Timekettle weiterhin neue Maßstäbe in der KI-Übersetzungstechnologie und strebt nach universeller Kommunikationsfreiheit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765033/navy_blue_0010.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765034/sandy_gold_0016.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-timekettle-w4-ai-interpreter-earbuds-die-uber-einen-bone-voiceprint-sensor-und-eine-llm-gestutzte-kontextbezogene-ubersetzung-verfugen-um-phonetisch-ahnliche-ausdrucke-zu-unterscheiden-werden-auf-der-ifa-2025-erstmals-vorge-302549319.html