Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le changement climatique modifie les habitudes de voyage en camping

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Vernier/Ostermundigen (ots)

La hausse des températures et l'évolution des conditions climatiques influencent de plus en plus la planification des voyages des campeuses et campeurs européens. L'analyse actuelle de la saison réalisée par PiNCAMP, le portail de camping de l'ADAC, de l'ANWB et du TCS, évalue les réservations pour les années de voyage 2023 à 2026 et met en évidence une tendance claire : alors que l'Europe du Sud continue de concentrer la majorité des voyages en camping, les destinations plus fraîches situées dans le nord ou en montagne, ainsi que les voyages en dehors de la période traditionnelle des vacances d'été, gagnent en importance.

L'analyse actuelle de la saison de PiNCAMP, le portail de camping de l'ADAC, de l'ANWB et du TCS, évalue les réservations pour les années de voyage 2023 à 2026. Trois régions ont été examinées : l'Europe du Nord, comprenant le Danemark, la Suède et la Norvège ; l'Europe centrale, comprenant l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suisse ; ainsi que l'Europe du Sud, comprenant la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Croatie. L'analyse montre que les campeuses et campeurs adaptent leurs habitudes de voyage à l'évolution des conditions climatiques. Ils privilégient des destinations plus fraîches et déplacent davantage leurs voyages et leurs vacances vers le printemps et l'automne.

L'Europe du Sud perd de son dynamisme en été

Malgré l'évolution des habitudes de voyage, l'Europe du Sud reste la destination de rêve sur PiNCAMP. La France, l'Italie, l'Espagne, la Croatie et le Portugal représentent ensemble 67 % du volume total des réservations effectuées pendant la haute saison estivale dans l'ensemble des pays analysés.

Dans le même temps, la demande se répartit de plus en plus entre les différentes régions d'Europe. Pour les voyages en camping prévus en juillet et août 2026, les réservations enregistrées sur PiNCAMP affichent, par rapport à l'année précédente, une hausse de 15 % pour l'Europe du Nord, une progression de 6 % pour l'Europe centrale et un recul de 2 % pour l'Europe du Sud.

"L'Europe du Sud demeure la destination de rêve du tourisme de camping européen. En même temps, nous observons que les campeuses et campeurs planifient leurs voyages vers la Méditerranée de manière beaucoup plus différenciée qu'il y a quelques années encore. La haute saison stagne, tandis que la demande se reporte de plus en plus souvent vers la basse saison ou reste dans le pays d'origine", explique Oliver Grützner, CEO de TCS Camping et membre du conseil consultatif de PiNCAMP.

L'Europe du Nord et l'Europe centrale profitent de la tendance à la "Coolcation"

Cette évolution coïncide avec une augmentation des épisodes de chaleur en Europe. Selon le dernier rapport climatique European State of the Climate 2025 du service européen Copernicus consacré au changement climatique, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. La Suisse et l'ensemble de l'espace alpin connaissent également un réchauffement supérieur à la moyenne. Parallèlement, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur augmentent partout en Europe.

Selon MétéoSuisse, la température moyenne en Suisse dépasse aujourd'hui d'environ 2,9 degrés Celsius le niveau préindustriel. Le pays se réchauffe ainsi près de deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, qui se situe actuellement entre 1,3 et 1,4 degré. Depuis le début des relevés en 1864, les neuf années les plus chaudes ont toutes été enregistrées après 2010. Selon MétéoSuisse et les scénarios climatiques suisses les plus récents, il faut s'attendre à davantage de journées de forte chaleur, à des périodes de sécheresse estivales plus longues ainsi qu'à une fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes. Dès le mois de mai 2026, des températures record ont déjà été mesurées en France (38 degrés) et au Portugal (40 degrés).

Les régions bénéficiant de conditions climatiques plus douces ou situées en montagne profitent particulièrement de cette évolution pendant la haute saison estivale. Le phénomène de la "Coolcation" - qui consiste à privilégier des destinations de vacances plus fraîches durant les mois d'été - apparaît pour la première fois de manière très nette dans les données de réservation actuelles de PiNCAMP.

Les campings TCS situés en montagne constatent eux aussi cette tendance. "Lorsque les températures sont élevées en plaine, de nombreux hôtes recherchent la fraîcheur des montagnes. Nous constatons immédiatement les effets de cette évolution sur la demande", confirme Oliver Grützner.

La tendance apparaît encore plus clairement dans une comparaison à long terme : depuis 2023, la demande de vacances en camping en Scandinavie durant les mois d'été a augmenté de 68 %.

La Suisse n'est pas la destination de camping la plus chère

Parallèlement aux évolutions climatiques, les prix influencent eux aussi la planification des voyages des campeuses et campeurs. Malgré le niveau élevé des salaires et du coût de la vie, la Suisse n'est pas la destination de camping la plus chère. Les prix les plus élevés sont principalement observés dans le sud de l'Europe. Selon l'analyse des prix PiNCAMP 2026, une nuit de camping en haute saison pour une famille coûte en moyenne 67 francs en Croatie, 57 francs en Italie et 53 francs en Espagne. À l'inverse, la Norvège (34 francs), la Suède et l'Allemagne (37 francs chacune) affichent des prix nettement plus avantageux. Avec un prix moyen de 55 francs par nuit, la Suisse figure néanmoins parmi les destinations de camping les plus onéreuses d'Europe.

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Méthodologie

L'analyse repose sur les données de réservation anonymisées de PiNCAMP pour les années de voyage 2023 à 2026 (état : juin 2026).

Trois régions ont été prises en compte pour cette évaluation :

Europe du Nord : Danemark, Suède, Norvège

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas

Europe du Sud : France, Espagne, Italie, Portugal, Croatie

Pour les périodes de voyage déjà écoulées, l'analyse s'appuie sur les réservations effectivement enregistrées. Pour les périodes de voyage à venir, elle repose sur l'état actuel des réservations et constitue un indicateur de tendance pour l'année touristique en cours. Les résultats reflètent le comportement de réservation observé sur PiNCAMP et doivent être interprétés comme des tendances propres à la plateforme. Ils ne peuvent pas être transposés directement à l'ensemble du marché européen du camping.

PiNCAMP est le portail de camping des trois grands clubs de mobilité ADAC (Allemagne), ANWB (Pays-Bas) et TCS (Suisse). Avec plus de 19 millions de visites par an sur ses portails et ses applications, PiNCAMP figure parmi les principales plateformes européennes consacrées aux vacances en camping.